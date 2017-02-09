В Балабанове «нашли» предприятие, которое свозит в город мусор со всего района!

Балабаново давно превзошел другие города Боровского района по количеству населения и привлекательности для инвесторов. Однако за этими радующими каждого чиновника показателями скрывается темная сторона - нарастающее ухудшение экологии.

За свое развитие Балабаново уже расплачивается регулярными выбросами в атмосферу, сбросами в водоем и на рельеф со стороны резидентов промзоны и владельцев новых микрорайонов. А потому неожиданное появление в городе мусоросортирующего предприятия взбудоражило сознание балабановских депутатов, на совесть которых легло решение вопроса: узаконить или нет столь специфический объект.

ГОД ВТИХАРЯ

На первом в 2017 году официальном заседании балабановской Городской Думы депутатам предложили рассмотреть вопрос перевода земельного участка в промзоне (за кладбищем) из категории П6 (коммунальные и складские объекты) в П4 (производственные объекты 4 класса опасности). Ранее этот вопрос рассмотрела градостроительная комиссия, которая единогласно рекомендовала депкорпусу одобрить перевод.

Поскольку заседание комиссии прошло без лишнего шума, о нем мало кто знал. Следовательно, у депутатов возник вопрос: а что находится на этой земле, вернее, что за предприятие ООО «Спецтранс», которое обратилось в ГД с данной просьбой? И только тут выяснилось, что ООО уже год занимается в границах города мусоросортирующей деятельностью! Оказалось, что администрация сама узнала о таком бизнесе только летом 2016 года, когда жители микрорайона улиц Лермонтова и Пушкина обратили внимание на караван мусорных машин, ежедневно направляющихся в сторону городского кладбища. Но поделиться таким открытием с думцами чиновники по непонятным причинам не решились, оставив это обстоятельство в тайне аккурат до злополучного вопроса о видоизменении земли.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Такое открытие вызвало волну возмущения у доминирующего большинства депутатов. Опасаясь, что сортирующее предприятие впоследствии трансформируется в мусороперерабатывающее, они решили, что в городе, и без того окруженном крупными промышленными предприятиями, такого вида деятельности не должно быть. В результате вопрос был снят с повестки дня.

Дабы не делать поспешных выводов, глава города Сергей СУДАКОВ предложил комиссии по городскому хозяйству посетить предприятие и увидеть все своими глазами. 2 декабря внушительная делегация из депутатов и сотрудников администрации отправилась на ООО «Спецтранс». Там к визиту подготовились. Как сообщил представитель предприятия, на время посещения объекта была дана команда приостановить въезд мусоровозов, чтобы не мешать осмотру территории. Однако эта мера не смогла повлиять на мнение депутатов. Увиденные мусорные развалы и небольшая линия по сортировке только укрепили мнение большинства о том, что подобного предприятия в Балабанове быть не должно.

На состоявшемся сразу после выезда заседании профильной комиссии депутаты решили не менять вид использования земельного участка, обратиться в прокуратуру и поднять обсуждение темы на уровень администрации Боровского района, чтобы там тоже задумались о перемещении такого объекта за пределы населенного пункта.

ЧУЖИЕ ОБЪЕДКИ

Предложение подключить власти района к неожиданно возникшей проблеме обосновывается просто. ООО «Спецтранс» на свою небольшую линию сортировки принимает мусор со всего Боровского района! То есть отходы Боровска, Ермолино и всех остальных поселений, включая садовые общества и прочие организации, везут большими машинами в Балабаново. Да, мусор не утилизируют по примеру тимашовской свалки, его сортируют: отбирают отдельно пластик, древесину, картон и прочее, прессуют и продают на переработку. Оставшуюся впоследствии органику везут в Тимашово.

Однако во время визита депутаты могли наблюдать две внушительные кучи мусора (одну возле конвейера, вторую в десятках метров от неё) под открытым небом. И это при том, что на время «экскурсии» поток мусоровозов был приостановлен. Что здесь творится, когда рядом нет лишних глаз, можно только догадываться. Да и морозный день поспособствовал тому, что запах от мусорных куч не сильно ранил обоняние визитеров. Летом такой естественной заморозки не будет!

Но основная причина волнений депутатов в том, что со временем мусоросортирующее предприятие перерастёт в мусороперерабатывающее. Это сегодня директор ООО «Спецтранс» Александр ТЕЛЬНОВ пытался внушить депкорпусу, что он не сменит вид деятельности, а нынешний не несет никакого вреда экологии города. Но бизнес полон неожиданностей, и свое предприятие Александр Викторович может перепродать, а другой владелец, не имея перед городом никаких джентльменских обязательств, на своей собственности, позволяющей организовать деятельность с 4 классом опасности, может творить, что пожелает.

Опасения эти зреют не на пустом месте. Тимашовский полигон доживает свои дни. Ему предрекают функционирование не более 2-3 лет. После его закрытия встанет вопрос: что делать с мусором целого района, а возможно, и соседних - Малоярославецкого, Жуковского и Обнинска? Зачем искать новое место, если в Балабанове уже есть «помоечное» предприятие? Между тем напомним, что несколько лет назад жители Малоярославецкого района стеной встали на пути строительства мусороперерабатывающего предприятия, которое планировали разместить почти в 40 километрах от населенных пунктов, и отстояли свои интересы.

НА ИСПУГ

7 февраля Александр ТЕЛЬНОВ пришел на встречу с депутатами, пытаясь убедить их в безопасности мусоросортирующего бизнеса. Правда, рассказывая о пользе ООО и о своей меценатской деятельности по ремонту дороги, которую в том числе разбили его мусоровозы, заметил: если «Спецтранс» уйдет из города, Балабаново зарастет мусором.

Сегодня он готов за свой счет отремонтировать площадки для сбора мусора, вывозить стихийные свалки и продолжать работать в условиях недосбора средств за предоставленные услуги. Но несговорчивость депутатов может плохо обернуться для города. С другой стороны, предприниматель намекнул, что ему ничего не мешает работать и без изменения вида использования участка, дескать, многие в нашем регионе так и поступают.

На вопрос, почему перед тем, как перебраться из Боровска в Балабаново он не обратился к администрации с вопросом: а готов ли город на процедуру перевода земли под такой вид деятельности, Александр Викторович ответил пустым «Да, мы виноваты, надо было так сделать».

ЕЩЕ РАЗ

Итогом полуторачасового общения стало решение ещё раз обсудить проблемный вопрос на комиссии по городскому хозяйству, которую планируют на середину февраля. Администрация города, которая не возражает против такого предприятия в городе, мотивирует свою позицию тем, что собственными силами с грудами мусора муниципалитету не справиться. Бюджет утонет в выплатах за несанкционированные свалки. Эту позицию поддерживают и несколько депутатов. Тем не менее пока думское большинство убеждено, что решать эту проблему должны власти Боровского района: найти место на просторах полей за границами населенных пунктов, а не подкидывать объедки всего района балабановцам, уже задыхающимся от многочисленных предприятий и транспортных развязок.

Сохранит ли это большинство свое мнение после очередного обсуждения, неизвестно. Во всяком случае, глава города Сергей Судков пообещал провести его «без перекуров», во время которых мнения некоторых думцев имеют привычку трансформироваться в полярные.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Экология»