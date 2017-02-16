16.02.2017

«Ермолинские вороны» уступили в районном, но выиграли в областном хоккее



12 февраля в Ермолине состоялся открытый турнир по хоккею на кубок главы администрации Боровского района.

Соревнования проходила на ермолинской хоккейной коробке. В них приняли участие местные команды «Ермолинские вороны», их «молодежка», «Зуботехники», спортсмены из Русиново и клуб из Боровска.

Учитывая, что заявиться могло любое поселение, по такому составу можно судить, в каком муниципалитете стоит развивать хоккей.

В финале турнира встретились боровчане и «Вороны». Последние уступили гостям со счетом 5:4. Однако, стоит отметить, что в этом матче играл второй состав ермолинцев. Основные силы команды в этот день бились с обнинским клубом на Чемпионате Калужской области. Там они обыграли соперника со счетом 8:3, уверенно удерживая в групповом этапе первое место.

Победами заканчивают свои соревнования и юные хоккеисты Ермолина в матче «Золотая шайба». Недавно со счетом 10:5 они обыграли команду из Перемышля.

 

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