Глава администрации СП «Кривское» выйдет в народ с клюшкой

В конце января главам администраций дали указание - провести на своих территориях соревнования по зимним видам спорта. Таким способом в Калужской области решили отметить трехлетнюю годовщину Олимпийских игр. Однако оказалось, что особой команды сверху поселениям и не требовалось, поскольку самые активные из них уже давным-давно запланировали для своих жителей спортивные праздники.

РАЗМИНКА ПЕРЕД БОЕМ

Были времена, когда слава хоккейной мощи Кривского гремела на всю область. Об этом помнят сами игроки - умудренные годами мужчины, до сих пор хранящие на антресолях коньки, и молодой глава администрации, который сам готов взять в руки клюшку и погоняться за шайбой в одной из команд.

10 февраля местные жители уже провели разминку, разыграв сразу четыре кубка местной администрации, в том числе лучшему вратарю, нападающему и защитнику. В этом состязании приняли участие четыре команды - взрослые и дети, которые, помимо хорошего настроения, спортивного заряда и поздравлений от главы администрации Алексея МАКСИМЕНКО получили аппетитный трофей в виде пиццы и горячего чая.

МАКСИМЕНКО ПЕРЕОБУЕТСЯ

Однако настоящий стук клюшек и скрежет коньков на кривском льду ожидается 26 февраля. В этот день сразиться за новые призы выйдут уже восемь команд. Возрастные категории -«20-30», «30-40», «40-50» и дети полностью охватят всех местных любителей и профессионалов этого мужского зимнего вида спорта.

В этот раз участники соревнований разыграют между собой не только призы, но и медали, а в качестве гастрономической составляющей, вероятно, выступят традиционные русские блины, поскольку именно в этот день будут отмечать старинный русский праздник Масленицу.

Как заявил Алексей Максименко, он тоже выйдет на лед и сыграет «справа», правда, в качестве кого - нападающего или защитника, еще не знает. Остается надеяться, что соперники, с одной стороны, отбросят мысли о должности Алексея Витальевича и не подыграют ему; а с другой стороны, не сильно «пройдутся» по нему, сохранив ему возможность в понедельник без травм приступить к работе.

Анна КНЯЗЕВА

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