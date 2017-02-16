Коряковцы просят построить очистные и дальнобойщиков!

Деревне Коряково села Ворсино не позавидуешь. Населенный пункт, некогда бывший военным городком, активно расширяется. Однако большой рост создает и большие трудности. Недавно активисты деревни встретились с мэром села Георгием ГУРЬЯНОВЫМ, чтобы узнать, когда их деревня обретет безопасные дороги и новые очистные.

Как рассказал житель Коряково Дмитрий БОГОМОЛОВ, больная тема коряковцев - дорога, проходящая вдоль распределительного центра «Пятерочка». Фуры там устраиваются на стоянку прямо на проезжей части, однако их движение сотрудниками ГИБДД никак не регулируется.

Пожаловался Дмитрий Богомолов и на оставленный подарок военного городка - заброшенный КПП, который сегодня стал приютом для местных алкашей.

Но самую глобальную проблему подняла староста деревни Татьяна КОВАЛЕВА.

- Когда у нас появятся собственные очистные сооружения? Дышать невозможно. Заводов много вокруг - они тоже без очистных работают. Новый дом построили, если еще его сдадут, мы вообще задохнемся, - уверена она.

Георгий Гурьянов сообщил, что решение вопроса с очистными - задача №1 в 2017 году. Есть несколько вариантов. Согласно одному из них, строительство объекта будет происходить полностью за счет бюджета поселения. Новые очистные мощностью 200 кубов примут стоки от существующего населенного пункта, нового дома (который до того момента не сдадут в эксплуатацию), планируемого детского сада и всех предприятий.

- Моя главная задача - чтобы вопрос решился в этом году и без финансовых и эмоциональных затрат населения, - заявил Гурьянов.

По части КПП мэр напомнил, что дети на субботнике вычистили его территорию, а администрация заколотила окна и входы. Однако асоциальные личности снова устроили там пивнушку. А потому гонять «всем миром с дубинами» он предложил их до тех пор, пока на КПП не позарится какой-нибудь предприниматель, который устроит там магазин. Объект в данный момент выставлен на торги.

Бардак же на дороге имеет банальные юридические корни. Проезжая часть не введена в эксплуатацию, а потому хозяйничать на ней сотрудники ГИБДД прав не имеют. В отличие от дальнобойщиков. В течение первого квартала этого года собственник дороги Корпорация развития Калужской области должна предоставить документы в сельскую администрацию. Как только дорога будет официально зарегистрирована, дорожные полицейские начнут выписывать штрафы водителям, которые оставляют большегрузы на проезжей части. Таким образом уже был наведен порядок на улице Поселковой, когда по ней ездили фуры «Фрейт Вилладж».

- Сейчас только редкий заблудившийся экземпляр попадает на наши дороги, - похвалился Гурьянов.

Поверили жители Коряково главе сельской администрации или нет - совсем неважно, потому как гораздо убедительнее всегда смотрятся не слова, а дело. Так что сомнения коряковцев в комфортной жизни исчезнут лишь с первым камнем, заложенным в строительство очистных, и первым штрафом, выписанным нерадивому водителю.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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