К лету СП «Кривское» полностью покроет «паутина»

Как ни крути, а на сегодняшний день трудно представить себе жизнь современного человека без интернета. Всемирная паутина постепенно окутала все человечество, сделав его в каком-то смысле зависимом от себя. Даже старушки с лавочек у подъезда перебрались за компьютерные мониторы, а те, что еще не успели поменять дислокацию, безжалостно отстают от информационного потока.

Читать, смотреть и общаться и даже работать по интернету предпочитают все больше людей. А потому даже в деревнях это благо цивилизации настолько популярно, что местные жители не устают терзать своих чиновников требованиями обеспечить им беспрепятственный выход в интернет-пространство.

Глава администрации сельского поселения «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО в этом вопросе начал чувствовать некое облегчение - «паук» направился в сторону его деревень.

В настоящее время оптиковолокно дошло до д. Писково. Это стратегически важная отметка, поскольку в данном населенном пункте зарегистрировано 55 жителей, а это, как бы не смешно цифра выглядела в глазах городских жителей, второй показатель по плотности жителей среди населенных пунктов СП «Кривское».

- Сегодня интернет есть в местном отделении почты, и теперь жители деревни могут протянуть его и к своим домам, - делится глава исполнительно-распорядительной власти поселения.

Аналогичное счастье дотянулось и до деревень Вашутино и Фатеево, а следом поползет в Ново-Михайловское, Заречье и Машково. От Писково линия потянется в Климовское.

Окончательно работа по разветвлению интернета на территории сельского поселения «Кривское» будет завершена к лету. Соблюсти сроки глава администрации Алексей Максименко считает очень важным.

- На территории нашего муниципалитета находится много дачных обществ, следовательно, уже весной число проживающих у нас увеличится в разы. Обеспечить полноценную связь местному населению и дачникам - наша задача, в первую очередь, ради оперативного реагирования экстренных служб.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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