Мэр Ворсина рассказал, как вступил на «шелковый путь» и что сделал для своих жителей

В минувшие выходные перед населением отчитался мэр одного из самых успешных поселений Боровского района - Ворсино - Георгий ГУРЬЯНОВ. Стоит отметить, на данном мероприятии произошли сразу два небывалых события.

Первое состоит в том, что послушать Георгия Ивановича съехались руководители администраций со всего района. Ну а во-вторых, по окончанию доклада Гурьянова буквально засыпали вопросами местные жители.

ОТ НАГРАЖДЕНИЯ К ИНВЕСТИЦИЯМ

Начал Георгий ГУРЬЯНОВ, как всегда, с позитивного - награждения. На этот раз, правда, он ограничился вручением юбилейной медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне за большой вклад в патриотическое воспитание детей Ярославе ГРИБАЧЕВОЙ, долгое время работавшей учителем истории и руководителем местного музея боевой славы.

Рассказ же о том, как жилось поселению в 2016 году, сити-менеджер Ворсина начал с политики, обозначив, что главным политическим итогом стали выборы в Госдуму, и похваставшись самой высокой явкой по району в 64%.

Георгий Гурьянов отметил, что, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, его поселение вело активную работу по инвестиционной деятельности.

- За прошедший год индустриальный парк «Ворсино» посетили 47 делегаций из России, Южной Кореи, Дании, Молдовы, Китая, Швейцарии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Бельгии, США. 25 компаний сейчас рассматривают коммерческие предложения по размещению производства в Ворсино, - рассказал Гурьянов.

Подписано три соглашения о сотрудничестве с новыми компаниями.

В настоящее время на стадии согласования находится вопрос о передаче дополнительного земельного участка площадью 15 гектаров компании «Архбум тиссью групп» под строительство завода по производству картона.

27 января 2016 года из китайского города Далянь был отправлен в Калужскую область первый контейнерный поезд, ознаменовав старт нового инвестиционного проекта «Новый шелковый путь».

Введены в эксплуатацию основных объектов завод по производству фармацевтических препаратов «Сфера-Фарм», складское здание завода «Триада-Импекс», контейнерная площадка и новый корпус «ФрейтВилладж Калуга», завод по производству пластмассовых изделий «Д.А.Рус» (сегодня эта компания занимает лидирующие позиции среди поставщиков комплектующих деталей на завод «Самсунг»), НЛМК завершил второй этап первой очереди строительства завода, после реконструкции введено в эксплуатацию первое складское здание филиала компании «Нестле Россия».

С НАДЕЖДОЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Не секрет, что развитие индустриального парка благоприятно сказывается на бюджете Ворсина. В прошлом году его доходы составили 107 миллионов рублей. Таким образом, доходная часть увеличилась на 32%. Ее львиная доля (84 процента) - поступления от земельного налога.

Георгий Гурьянов отметил, что в его муниципалитете создана специальная комиссия, которая работает с налоговыми неплательщиками. По итогам ее работы, задолженность удалось сократить на 3 миллиона рублей в 2016 году.

Что касается расходов, то в 2016 году они составили 84 миллиона рублей. Примерно половина этой суммы направлена на общегосударственные нужды, еще 21 миллион рублей - на ЖКХ, почти 10 миллионов - на национальную экономику, около 7 миллионов - на культуру, 3 миллиона - на спорт.

На сегодняшний день в Ворсине действуют восемь муниципальных программ. Георгий Гурьянов подчеркнул, что их количество сократилось, что говорит об эффективности расходования бюджетных средств.

Ею же (эффективностью) охарактеризовал Георгий Иванович работу администрации по Управлению муниципальной собственностью. За год специалисты сельской мэрии обследовали 146 земельных участков в рамках инвентаризации. 120 участков (11 гектар) поставлено на кадастровый учет.

ГАЗИФИКАЦИЯ НА ЗАВИСТЬ СОСЕДЯМ

Если говорить об основных событиях социальной и коммунальной жизни села, то одним из главных можно назвать признание семи домов станции Ворсино аварийными и включение их в соответствующий реестр.

Продолжается газификация населенных пунктов. Голубое топливо в 2016 году получили деревня Киселево, улицы Поселковая, Лесная и Луговая села Ворсино, деревня Климкино по улицам 2-я Западной и Восточной. Выдано разрешение на строительство газопровода в деревне Подсобное хозяйство «Дом отдыха Балабаново». В настоящее время готовится проектная документация по третьей очереди газификации деревень Климкино и Киселево, где учтены все пропущенные объекты недвижимости и перспективные земельные участки. В программу по прокладке данного ресурса внесены улицы Новая, Солнечная, Нагорная и Полевая. А вот деревню Никитское руководство поселения думает исключить из плана работ, заменив ее на Добрино.

Не оставил без внимания мэр в прошлом году и благоустройство, на которое было направлено 8 миллионов рублей. Таким образом, вдоль станции Ворсино появился деревянный тротуар, восстановлен мост в Киселево.

Главным коммунальным объектом, который появится в Ворсине в 2017 году, Георгий Гурьянов считает строительство очистных сооружений в Коряково и аналогичных сетей села к НЛМК. Переговоры по данному вопросу подходят к завершению.

На ремонт дорог израсходовано более 9 миллионов рублей. В 2017 году запланирован ремонт дорог на улице Поселковой, которая совершенно разбита после строительства «ФрейтВилладж». Появится и новый тротуар, который проложат от улицы Дружбы до перекрестка Лыскина и Школьной.

Новое освещение появится на переходе в Коряково и в ворсинских дворах.

В прошлом году село обрело и свою аптеку. На базе городской библиотеки открылся МФЦ. В 2017 году администрация планирует завершить реконструкцию здания социального центра в деревне Коряково, где откроются клубные формирования, кружки по интересам, пункт полиции, актовый зал для проведения массовых мероприятий, фельдшерско-акушерский пункт и Почта России.

После доклада Георгия Гурьянова жители буквально забросали самыми разными вопросами. Подробнее о них «Неделя» расскажет в следующих выпусках.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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