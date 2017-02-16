Соседям посоветовали подтягиваться за Боровским районом

В минувший понедельник, 13 февраля, глава администрации МО МР «Боровский район» Илья ВЕСЕЛОВ отчитался по итогам работы за 2016 год. Естественно, отмеченные оратором успехи полностью принадлежат его предшественнику Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ, который незадолго до нового года перешел на работу в региональное правительство. Об этом докладчик не забыл упомянуть, как и о губернаторе Калужской области, на поддержку которого он, как новый руководитель Боровского района, рассчитывает.

После череды цифр и слов о разных направлениях деятельности Илья Веселов не забыл поблагодарить и самих боровчан, которые помогают району оставаться на передовых позициях в регионе.

Выступая с ответным словом, губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ отметил работу Геннадия Новосельцева и созданной им команды. Новому руководителю этот костяк он посоветовал сохранить. Что касается самого района, то глава региона назвал его флагманом и посоветовал другим районам подтягиваться за нашим, устраивая своеобразное соревнование и тем самым подталкивая экономики муниципалитетов к росту.

При этом было отмечено, что вклад Боровского района в бюджет Калужской области (пятая часть объема промышленного производства региона производится здесь) наверху высоко ценят. В частности, особенное отношение к боровским дорогам, которые за последний год были отремонтированы за средства, перечисленные из регионального бюджета. Впредь область готова также реагировать на нужды и проблемы района, и с новой силой это станет возможным после запуска особой экономической зоны, благодаря которой планируют реконструировать и очистные сооружения для Балабанова.

В этот же день свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Боровского района» было вручено легендарному ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Красной Звезды Ивану Федоровичу АНДРИАНОВУ. Из рук губернатора области он принял юбилейную медаль «70-лет Калужской области».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Итоги»