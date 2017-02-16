Ты туда не ходи...

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Депутаты совхоза «Боровский» пугают своих жителей Обнинском!

Через месяц жителям сельского поселения совхоз «Боровский» в буквальном смысле предстоит перекроить историю. Своим голосованием они поставят точку в многолетних разговорах о переходе части земель Боровского района под крыло Обнинска.

Однако раздумывать в тишине и спокойствии им не приходится, поскольку в отличие от сторонников такого решения, которые предпочитают не давить на людей, противники перераспределения территорий уже ринулись в бой, призывая местных чуть ли не на баррикады.

В ТЕСНОТЕ

История с переходом земель, примыкающих к границам Обнинска, началась давно. В чьей именно голове созрел этот план, неизвестно, но очевидно, что появился он не на пустом месте. Наукоград - город не только с общероссийской, но и мировой славой, который к прежним своим научным победам за последние десятилетия добавил уверенные успехи в бизнесе. Естественно, ему необходимо развиваться и расти как ввысь, работая на имидж, так и вширь, имея возможность реализовывать на практике свои идеи.

О том, что свободной земли у округа практически не осталось, хорошо известно, а потому и губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ поддерживает инициативу расширения границ наукограда, понимая его потенциал и сжатые условия для реализации.

Свою позицию глава региона подтвердил и на этой неделе во время визита в Боровский район, куда приехал на отчет главы администрации. Обращаясь к боровчанам ,он попросил их «не жадничать», однако никакого давления тактично оказывать не стал, напомнив, что в этом вопросе мнение людей должно быть услышано.

СТРАШИЛКИ

Но жители деревень не успели произнести и звука, как по сельскому поселению покатилась депутатская волна. Сразу отмечу, что, несмотря на народное избрание местных думцев, не стоит путать их личную «волну» с мнением их избирателей.

Восемь депутатов совхоза «Боровский» поставили подписи под обращением к населению муниципалитет, в котором присоединение территорий к Обнинску выглядит чуть ли не концом света. От такого передела, по мнению самой активной противницы данной идеи Людмилы КРАСНИКОВОЙ, хорошего ждать не приходится. Больше всего она переживает за лес площадью в 1000 га, который в результате положительного решения тоже достанется наукограду. Под лозунгом «зеленый щит в опасности» в соцсетях уже неделю идут бурное обсуждение всех минусов и плюсов, которые «депутатская» сторона преобразовывает в негативное значение.

Именно лесной массив стал в данном вопросе основной «фишкой», на который делают ставку подписавшиеся под обращением депутаты. Они уверены, что от безжалостных обнинских властей, которые не уберегли свои зеленые территории, селянам хорошего ждать не приходится. Лес вырубят и на его месте построят никому не нужное дорогое жилье. Прикрываться от соседствующих с границами поселения промышленных объектов, расположенных на территории других муниципалитетов, будет нечем, и у селян наступят страшные дни.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ «СВЕТА»

Однако идею «конца света» поддерживают не так много граждан. Сторонники присоединения, например, считают, что он уже давно пришел и даже несколько затянулся на территории родного сельского поселения. Одни нещадно «прошлись» по депкорпусу и администрации, заявив, что они несколько лет просиживали штаны в своих креслах, бездействуя в решении хозяйственных вопросов, таких, как канализование, и чересчур интересуясь вопросами земельными.

В обоих случая возразить гражданам можно, но только в качестве «взбрыкивания». Как «пилили» земли в совхозе, до сих пор шепчутся по всему Боровскому району, причем, упоминая в этих рассказах фамилии, созвучные с некоторыми подписавшимися под обращением депутатами. Беда в том, что разговор шепотом не приносит никаких последствий со стороны закона для тех, кто в свое время кроил собственную «историю» с этими землями.

Зато тема канализования сельского поселения провоняла за его границы, доведя ситуацию до того, что балабановские депутаты потребовали сатисфакции за многолетний сброс нечистот в свой единственный водоем.

Решить своими силами такой проблемный вопрос с/х «Боровский» не в состоянии, это понимают и те, кто пожалел администрацию, понимая, что бюджетных средств сельского поселения ни при какой экономии не хватит на строительство собственных очистных. Следовательно, поселению, которое в основном развивает на своей территории малоэтажное строительство, скоро придется проститься с этими инвесторами, то есть доходами, поскольку подключать новые объекты некуда. И единственный способ закрыть вопрос, переросший в экологическую проблему, - перевести примыкающие к Обнинску населенные пункты на его КНС. Естественно, возможно это станет только после присоединения территории.

Есть и другие причины, заставляющие жителей задуматься о присоединении Кабицыно, Мишково, Маланьино и Белкино к наукограду, и основываются они на том, что большинство населяющих эти четыре деревни граждан давно считаю себя обнинцами.

Именно территориальная близость к Обнинску одних тянет, других заставляет работать, учиться, лечиться именно там. Однако эти чувства и желания не всегда готовы удовлетворить в социальных учреждениях наукограда, справедливо замечая, что у «иногородних» есть свои больницы, детсады и школы. То, что простому боровскому обывателю кажется несправедливым отношением к гражданину Российской Федерации, обнинские чиновники мотивируют банальным рублем - финансированием, которое городской округ Обнинск рассчитывает на своих жителей.

Именно поэтому всем молодым «пограничным» жителям сельского поселения совхоз «Боровский» мысль о присоединении к Обнинску кажется не только хорошей, но и очевидной. Они не должны быть заложниками дефицита бюджета своего муниципалитета и амбиций взволнованных депутатов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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