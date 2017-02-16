Экс-военкома Боровского района Олега Гришана перестали считать взяточником

Без малого год назад Боровский район гудел от очередного коррупционного скандала. Товарищ в погонах - военком Олег ГРИШАН, который не один год призывал к военному долгу молодых боровчан и грозил им уголовной ответственностью за неисполнение воинской обязанности, вдруг потерял свой авторитет.

Известно об этом стало из неофициальных источников, которые, в отличие от официальных, щедро делились информацией о том, что военного комиссара задержали с поличным при получении взятки в сумме 160 тысяч рублей.

Оказалось, что некий молодой человек не захотел отдавать долг Родине, а Олег Гришан решил, что армия обойдется без этого бойца, если он заплатит таксу в 160 тыс. рублей. Однако для удачного предприятия боровскому военкому пришлось задействовать своего коллегу из Малоярославецкого района Сергея ШИРОКОВА, поскольку молодой человек проживал именно на его территории. Решив поделить взятку пополам, военкомы договорились о её передаче на нейтральной территории, где попали в руки сотрудников правопорядка.

Передача денег происходила в машине Олега Гришана, в которой он и заперся, завидев оперативников. Однако укрыться от уголовной статьи это не помогло, и в результате боровского военкома обвинили по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), Сергея Широкова по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Тем не менее, недавно суд вынес приговор обоим фигурантам этого дела совсем по другой статье. Их признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщают источники, обвинение было переквалифицировано, поскольку следствие установило, что молодой человек, которому предложили откупиться от армии, по состоянию здоровья был непригоден к службе, и оба военкома об этом знали.

С учетом всех обстоятельств оба обвиняемых были приговорены к двум годам лишения свободы условно, а Олег Гришан вдобавок, за свое посредничество, обязан будет выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.

Иван КРЕЧЕТ

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