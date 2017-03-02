02.03.2017

В Балабанове пообещали отремонтировать спорткомплекс ко Дню города



В этом году Балабаново 12 июня отметит свое 45-летие. К этому событию начали готовиться ещё до нового года, поскольку в планы празднования включена не только обширная развлекательная программа, но и работы по благоустройству территории муниципалитета с обустройством сразу нескольких тематических скверов.

Эту круглую дату с нетерпением ждут спортсмены города, поскольку именно к празднику администрация пообещала сделать в единственном крытом спортивном объекте города долгожданный ремонт.

Стоит отметить, что обновление спорткомплекса, доставшегося Балабанову от ЗАО «Плитспичпром» бесплатно, идет медленно, и пока из обещанных прежним руководством новшеств появилось только прорезиненное покрытие в зале. Эту обновку уже успели по достоинству оценить юные спортсмены, которые прежде неоднократно жаловались на гвозди, которые впивались в ноги во время тренировок. Тем не менее, до полного обновления данному спортивному объекту ещё очень далеко.

В прошлом году в бюджет были заложены средства на ремонт санузлов и раздевалок, однако все причитавшиеся на эти цели деньги «съело» концессионное соглашение по теплу. Теперь же муниципальный кошелёк готов потратиться и на не столь фундаментальные вложения.

На 2017-й год спорткомплексу пообещали 2,5 млн рублей. На эти средства планируется сделать ремонт в туалетах и душевых, а также привести в порядок канализационные сети, которые две недели назад успели напомнить о себе очередной аварией. Для ликвидации проблемы пришлось прибегать к услугам частной организации, руководитель которой уважает спорт до такой степени, что в течение нескольких часов его сотрудники восстановили нормальную работу канализации.

Кроме того, ремонта дождутся и обе раздевалки спорткомплекса, которые сейчас приветствуют балабановских спортсменов отвалившейся штукатуркой на стенах.

Как заверили в администрации, искать подрядчика для выполнения всего перечня работ уже начали. Завершить их пообещали ко Дню города.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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