02.03.2017

Урок мужества от первого лица



В канун 23 февраля во всех муниципалитетах Боровского района традиционно проводят праздничные концерты, встречи с ветеранами и уроки мужества в школах. Эти мероприятия направлены на важные цели - формирование у подрастающего поколения любви к Родине, чувства долга перед своим Отечеством и уважения перед нашей общей историей.

В Ермолине патриотическое воспитание школьников развито, пожалуй, лучше, чем в соседних поселениях. Здесь эту бескорыстную миссию взяли на себя настоящие мужчины - участники местного отделения ветеранов спецназа «Русь», хорошо известного во всем Боровском районе. Сегодня ни одно патриотическое, а порой и общественно значимое событие не проходит без участия этих ребят в камуфляже. И далеко не все знают, что улыбчивый дядя Боря, который на праздниках со своими единомышленниками кормит ребятню солдатской кашей и проводит соревнования по стрельбе из разного вида оружия, - настоящий герой.

21 февраля в Доме культуры «Полет» собрались жители Ермолино, чтобы встретиться с офицером спецназа «Русь», Кавалером Ордена личного мужества - Борисом КУДРЯШОВЫМ и командиром отряда спецназа МВД «Витязь», Героем России Александром НИКИШИНЫМ. Оба героя этого урока мужества рассказали своим слушателям истории своих военных побед и потерь, подарив возможность каждому зрителю посмотреть в глаза людей, которые без лишнего пафоса сражались за мир.

Полина ИВАНОВА

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