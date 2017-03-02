Вячеслав Парфенов готовит депутатам подарок к 8 марта

Осенью 2016 года глава администрации Балабанова пообещал главе города Сергею СУДАКОВУ подарить подарок на 23 февраля, а именно - доложить о ликвидации одного из самых проблемных муниципальных предприятий города - УМЭП «ЖКХ». Однако День защитника Отечества миновал, а коммунальное предприятие, хоть и прекратило свою работу, документально еще не ликвидировано.

Как пояснила начальник финансового отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ, бухгалтер предприятия обозначил датой завершения всей бумажной работы 31 марта, время, когда сдается финансовая отчетность. Ответ Вячеслава ПАРФЕНОВА не устроил, и он приказал «подобрать хвосты» в первую неделю марта.

Свое указание градоначальник мотивировал тем, что хочет сделать подарок депутатам к 8 Марта. Если это обещание удастся исполнить, то депутатский корпус, несмотря на то, что большинство в нем представлено мужчинами, такому подарку обрадуется.

А вот закрытие второго проблемного коммунального предприятия - МУП «КТС» запланировано на период депутатских каникул - июль месяц. К этому времени новому ликвидатору - Эльдару АБАСОВУ приказано успешно завершить всю претензионную работу с должниками.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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