Калужанам предложили скинуться на монумент в Москве

В муниципалитетах Калужской области на сегодняшний день рассматриваются идеи установки различных по тематике памятников, и некоторые из них предлагается осуществить всем миром. То есть жители конкретных населенных пунктов и прочие благотворители могут перечислять средства на открытые счета. Такое предложение недавно поступило и боровчанам в части реализации идеи строительства фонтана по рисунку Людмилы КИСЕЛЕВОЙ.

Но если обращение о пожертвованиях для благоустройства своего населенного пункта вполне понятно и оправдано, то призыв, с которым на этой неделе обратились ко всем калужанам, и в частности к боровчанам, посредством размещения информации на официальном сайте администрации Боровского района, признаться, удивил.

Напоминая о приближении 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и непосредственном участии в ее ликвидации порядка тысячи калужан, жителям региона предлагают перечислять средства на расчетный счет, открытый для осуществления проекта по строительству монумента ликвидаторам последствий на ЧАЭС на Поклонной горе в Москве.

В данном случае удивляет подход к финансированию памятника. Неужели у самой богатейшей отрасли нашего государства нет денег на то, чтобы отдать долг памяти? Неужели предприятия энергетической отрасли, во главе которых стоят миллионеры, не в состоянии за свой счет построить монумент в столице нашей Родины и тем самым хоть как-то подкорректировать свой имидж в глазах задавленного ежегодным повышением тарифов на энергоресурсы населения? А что касается возможной идеи «всенародного» участия в данном проекте, то, думаю, многие согласятся, что россияне давно уже профинансировали своими коммунальными платежами не один памятник, в том числе и самому Минэнерго РФ.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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