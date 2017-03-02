02.03.2017

Жители Кривского избавятся от пробок



Если горожане считают, что в сельских населенных пунктах не бывает дорожных пробок, то они сильно ошибаются. Сегодня наиболее загруженными стали именно дороги, связывающие между собой Обнинск и прилегающие поселения Боровского района. Так, автомобилистам, выбирающим в качестве объезда кабицинский хайвей, в часы пик приходится двигаться в любом из двух направлений неспешно. С одной стороны, это благоприятствует безопасности на дорогах, но с другой - изрядно треплет нервы гражданам за рулем.

А вот пробки на другой дороге, связывающей Обнинск и Кривское, совсем не способствуют ни психическому равновесию водителей, ни безопасности. Как рассказал «Неделе» глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, жители его муниципалитета зачастую попадают в критические ситуации на дороге из-за двухполосного движения.

- В Обнинске появилось несколько микрорайонов, выезды из которых примыкают к автодороге Обнинск-Кривское. Получается, что при въезде в них автомобилисты вынуждены пропускать машины по встречному пути. Ожидая просвета, они создают за собой внушительные пробки.

Именно по этой причине новость о решении областного правительства расширить данную дорогу с двух до четырехполосной глава администрации Кривского встретил с одобрением. Однако ожидать скорого расширения, естественно, не приходится. Пока в области заложили средства на проект предстоящей реконструкции.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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