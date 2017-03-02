02.03.2017

Боровский район на шаг ближе к новой школе



Жители Балабанова с нетерпением ждут обещанной школы на тысячу учеников. С её открытием в городе надеются решить проблему недостатка мест в образовательных учреждениях города, где сейчас детям приходится учиться в две смены.

Проект, стоимость которого по предварительным подсчетам оценивается в 560 млн рублей, будет финансироваться из федерального, областного и районного бюджетов. Однако в каком соотношении эти финансовые потоки должны будут смешаться в общее финансирование строительства, предполагаемого в 2018 году, неизвестно.

1 марта делегация, в которую вошли представители администраций Боровского района, Балабанова, а также районного отдела образования, отправилась в Калугу, чтобы совместно с региональными министерствами образования и строительства и ЖКХ обсудить этот и другие вопросы.

Стоит отметить, что вопрос финансов сегодня актуален не только в плане общего финансирования, но и в выборе проекта. Школа, которую рассматривали в Боровском районе как прототип балабановской новостройки, уже построена в Подольске. Однако данный вариант выходит за рамки первично озвученной суммы строительства. Область предложила заменить его на другой проект, согласно предусмотренной ранее стоимости. Но подольский вариант имеет уже пять «клонов», а калужский ещё ни разу не осуществлялся, и понятно, что опасения в таком первопроходстве возникли. Все эти мысли планируется обдумать на совместном совещании, после которого будет понятно, в отношении какого проекта будет получено «добро».

Тем не менее, процесс ожидания школы не будет столь долгим, как в случае с поликлиникой. Для того чтобы приступить к строительству в срок, администрации Боровского района необходимо в 2017 году решить все подготовительные вопросы, главный из которых - прокладка инженерных сетей. Для этого следовало передать права на распоряжение участком земли на Гагаринском поле, где и «приземлили» проект новой школы. В середине февраля депутаты балабановской Городской Думы единогласным решением передали району землю под образовательное учреждение, тем самым сделав еще один шаг, приблизивший горожан к долгожданному событию.

            Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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