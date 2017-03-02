В совхозе «Боровский» проводили Масленицу блинами и играми

Яркие лучи солнца залили парк Победы в селе Совхоз «Боровский» в минувшее воскресенье, 26 февраля. Вся жизнь кипела именно здесь. Отмечали Масленицу с размахом, гуляли все: и стар, и мал. Отказаться от участия в веселых играх не решался никто, помня о поверии: кто лучше погуляет, у того будет больше счастья и денег.

Важное правило Масленицы - накрывать обильные сытные столы со всевозможной снедью. И, конечно же, это правило не могли обойти и на этом праздничном гулянье. Меню не обошлось без блинов, пирожков, шашлыка, плова и других блюд, которые приготовили хозяюшки села Совхоз «Боровский»: Валентина РОВНАЯ, Светлана НИКИТИНА, Вера ПАРХОМЕНКО, Екатерина ШЛЫКОВА и Любовь КАЩЕЕВА.

Спортивная праздничная программа включала в себя перетягивание каната, бой баклушами, прыжки в мешках и множество других способов себя показать и согреться. Самым ловким и выносливым на празднике оказался Юрий ПОПОНДОПУЛО, с легкостью покоривший масленичный столб.

Самые маленькие участники праздника также не остались обделенными вниманием, они могли покататься на лошадях, ленточной карусели, поиграть с аниматорами и вдоволь полакомиться бесплатными пирожными, блинами с горячим чаем.Завершилось празднование Масленицы эффектным сожжением чучела надоевшей зимы!

Любовь ИВАНОВА

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