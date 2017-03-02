02.03.2017

Боровск стал городом воинской доблести



Последний день зимы стал для соседнего с Обнинском Боровска знаменательным. 28  февраля этот районный центр получил право претендовать на особый статус, который заслужил своими славными и самоотверженными страницами истории.

В этот день в администрации Калужской области состоялось заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий населенным пунктам Калужской области. Поддержать Боровск лично отправился глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ. В итоге, взяв во внимание мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории города, участники совещания единогласно решили присвоить Боровску почетное звание Калужской области "Город воинской доблести». Однако окончательное решение в присвоении такого высокого звания предстоит принять депутатам Законодательного Собрания Калужской области. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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