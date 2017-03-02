02.03.2017

Балабановская поликлиника поделится электричеством с жилым домом



В Балабанове жители дома № 22 регулярно страдают от обесточивания. Несмотря на то, что этот дом относительно недавно был сдан в эксплуатацию, отключение электричества здесь стало регулярным.

Ситуация обостряется тем, что в многоэтажке, построенной  для военных, установлены лифты и электрические плиты. Таким образом, в периоды отключений жильцы дома вынуждены пешком взбираться до девятого этажа и сидеть голодными.

Несмотря на участие в проблеме администрации города, решить проблему до сих пор не удалось. Уйти от неё надеются путем подключения многоэтажного дома к сетям поликлиники, которая в 2016 году заработала на гагаринском поле. Её мощностей, считают чиновники, достаточно, чтобы раз и навсегда забыть о частых аварийных отключениях электричества.

Несмотря на то, что решение вроде бы найдено, реализовать его муниципалитет пока не может. Жилой дом отделяет от будущего «спасителя» автодорога на Обнинск, а потому осуществить план возможно только путем прокола под ней. Данный проект, по предварительным подсчетам, обойдется городу в 2 млн рублей, которые в 2017 году на эти цели в бюджете не предусмотрены.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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