Хватит гадить в душу!

Жителей «Олимпийской» деревни подталкивают отстаивать «право» сливать канализационные стоки в Страдаловку?

Через две недели жители СП совхоз «Боровский» объявят решение по вопросу присоединения своих территорий - деревень Мишково, Кабицино, Маланьино и Белкино к Обнинску. Времени для раздумий на заданную тему у селян было предостаточно, как-никак обсуждают её не менее двух лет. Однако именно сейчас противники такого слияния начали точить копья, агитируя граждан не уходить из Боровского района, чем приводят в откровенное негодование своих соседей из балабановского муниципалитета.

ОЛИМПИЙСКИЙ «ПРИВЕТ»!

Жители Балабанова - люди миролюбивые, и никакой неприязни личного характера к жителям сельского поселения Совхоз «Боровский» не испытывают. С ближайшим населённым пунктом - совхозом и деревней Лапшинкой границы практически стёрты, что некоторое время назад породило слухи о возможном их присоединении к городу. Что касается Кабицино и облепивших его микрорайонов, то они находятся на таком удалении, что влиять на настроения балабановского населения вроде бы не должны. Тем не менее, именно этот участок сельского поселения стал комом в горле у городского. Причиной тому стало систематическое загрязнение реки Страдаловки канализационными стоками «Олимпийской» деревни.

За долгие годы, которые микрорайон сливал практически неочищенные отходы жизнедеятельности своих жителей в тонкий ручеек, впадающий в Страдаловку, единственный водоем Балабанова успел оправдать свое непонятное многим название и приобрести размер экологической катастрофы.

Сегодня место излюбленного отдыха горожан в теплое время года источает вонь, а ежегодные анализы воды показывают стабильно высокое превышение ПДН загрязнения, в том числе кишечной палочкой. Фактически получилось, что жители кабицинских новостроек загадили место, где балабановцы отдыхали душой и телом.

ОДНА СТОРОНА

По закону, принимать решение о перераспределении земель могут только жители конкретного поселения, а потому балабановцев в этом вопросе никто спрашивать не собирается. От этого последним обиднее слышать призывы некоторых депутатов сельского поселения и Районного Собрания не уходить под крыло Обнинска.

На встрече, которая состоялась 25 февраля в Олимпийской деревне, селян пугали неопределенностью и забвением. Дескать, как наукоград будет финансировать свои новые территории - непонятно! Печально, что на этой встрече не оказалось представителей обнинской администрации, которая, по идее, просто обязана в данной ситуации выслушать людей и дать им ответы на пугающие их вопросы. Однако обнинцы на встречу не пришли, а местные противники перераспределения территорий буквально давили своей агрессией тех, кто поддерживает перемены. Более того, именно эти внезапно проявившие активность товарищи начали сбор подписей против присоединения к Обнинску.

«СВЕЖАЯ» ТЕМА

Между тем, в начале недели то, что в Олимпийской деревне называется гордым словом «очистные сооружения», вновь дали течь, устремив свои вонючие потоки сначала на рельеф, а далее по известному пути - в Страдаловку. ГП «Калугаоблводоканал», которое весьма сомнительным образом купил за баснословные миллионы этот «бак в земле», ничего в этой ситуации предпринять оперативно не смогло. Как рассказали на планерке в балабановской администрации, данное госпредприятие находится в процессе закупки нового насоса для этих очистных. А тот, который снимут в Кабицино, якобы планируют установить на КНС на гагаринском поле в Балабанове. Кстати, эта установка также продолжает течь на рельеф.

Вывод их этой взаимосвязанной цепочки неспешности, халатности и безденежья один - завести очистные Кабицино на сети Обнинска. Именно такое развитие событий последует после присоединения четырех деревень к Обнинску. Об этой перспективе жителей Балабанова заверил и губернатор Анатолий АРТАМОНОВ во время недавнего визита в Боровский район, и глава администрации наукограда Владислав ШАПША, присутствовавший на отчете своего коллеги. А потому на переход части СП совхоз Боровский в границы соседнего муниципального округа балабановцы очень рассчитывают, и держат кулачки за тех, кто проголосует «за», став тем самым участником переломного момента в спасении несчастной Страдаловки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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