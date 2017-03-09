В поселениях Боровского района готовятся к паводку и палу травы

Наступление весны заставило глав поселений Боровского района вновь задуматься о готовности противостоять стихии. Быстрое таяние снега и льда может привести к подъему вод в реках и последующему подтоплению населенных пунктов.

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

В прошлом году в Ермолино часть домов, расположенных в низине, были затоплены. Этой весной в зоне риска три населенных пункта, расположенные на территории сельского поселения Совьяки, и одна деревня в ворсинской зоне.

Несмотря на то, что не так давно состоялась районная комиссия по ЧС, остались вопросы, требующие решения. Так, зам главы администрации Боровского района Сергей ГАЛКИН озвучил: муниципальный район готов во время паводка обеспечить людей, попавших в зону подтопления, всем необходимым, однако транспортировку больных в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи осуществить не смогут. Эта проблема пока не нашла своего решения, однако и её Сергей Павлович пообещал устранить. Несмотря на то, что чиновник заявил о проблеме в общем, скорее всего, речь идет о беременной женщине, которая переехала из Обнинска в одну из «совьяковских» деревень.

БОЙ ПОДЖИГАТЕЛЯМ!

Но когда ожидать большой воды и будет ли вообще наводнение в Боровском районе, пока не могут сказать даже сотрудники МЧС. А вот возникновения пожароопасных ситуаций пожарная служба ждет неминуемо.

Как заметил глава районной администрации Илья ВЕСЕЛОВ, необъяснимые народные поверья заставляют граждан идти на преступление: боровчане охотно жгут прошлогодний сухостой, ожидая, что такая «терапия» благоприятно скажется на росте молодой травы. Однако польза от такого способа борьбы с осенним нежеланием косить траву не оправдана, а риск возгорания расположенных по соседству жилых домов и лесных массивов весьма велик.

В связи с этим боровчанам решили в очередной раз напомнить об ответственности за подобные деяния, причем под наказующий штраф сотрудников МЧС попадают не только юридические лица, но и физические (3-5 тыс. рублей).

В 2016 году сотрудники данной службы смогли снизить процент пожароопасности в районе благодаря реальной работе с нарушителями. Было составлено 13 протоколов. При этом помогать обеспечивать противопожарную безопасность на территории муниципалитетов могут и полицейские, составляя акты и направляя их для дальнейшего разбирательства в МЧС.

Глава администрации посоветовал гражданам быть благоразумными и не поджигать траву, а тем, кто стал свидетелем поджога, - проявлять гражданскую ответственность и сообщать пожарным.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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