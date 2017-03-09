Полицейские рекомендуют внимательно рассматривать деньги

Полицейские посоветовали боровчанам более внимательно разглядывать деньги, которые они получают на руки, особенно в виде сдачи. Если раньше такое предостережение касалось в основном пятитысячных купюр, то теперь оперативники советуют вернуть взгляд на банкноты номиналом в одну тысячу рублей.

По словам представителя ОМВД по Боровскому району, сейчас в магазинах все купюры в 5 тыс. рублей записывают, поэтому при обнаружении подделок в банке не составляет большого труда установить, откуда она поступила. Впоследствии, если повезет, можно установить по записям камер наблюдения человека, расплатившегося фальшивкой. К тысячным купюрам такого внимания нет, а потому преступники вновь переключились на «навар» именно с этих банкнот.

В банках, уверяют полицейские, фактов обнаружения поддельных «тысяч» очень много. Однако дело не всегда упирается в невнимательность граждан. Преступность постоянно совершенствует свои технологии, и не так давно даже был зарегистрирован случай, когда пятитысячная купюра прошла через банковский уличный терминал.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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