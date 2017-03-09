09.03.2017

Боровчанка может получить три года тюрьмы за любовь к мигрантам



В Боровском районе жители не устают нарушать миграционное законодательство. Причем регулярное выявление подобных преступлений и последующее неминуемое наказание суда их, кажется, не беспокоит.

Вот и на этот раз, расследуя уголовное дело, сотрудники дознания ОМВД по Боровскому району установили факт безразличного отношения к ст. 322.3 Уголовного Кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении».

Оказалось, что местная жительница фиктивно осуществляла регистрацию по месту своего проживания граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Согласно документам, вместе с ней под одной крышей «проживали» 87 мигрантов. Естественно, предоставляться право на проживание она и не собиралась, в чем и призналась полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и теперь «сердобольной» гражданке грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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