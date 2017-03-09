Боровские полицейские занялись «Группой»

В Боровском районе сотрудники ОМВД проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Группа». Это очередная профилактическая работа, направленная на пресечение групповых правонарушений, совершаемых в молодежной среде.

Полицейские не только наведываются по месту жительства подростков, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, но и ведут пропагандистскую работу с теми, кому хватило ума не попасть под пристальное наблюдение сотрудников правопорядка.

Так, в учебных заведениях района организуют «уроки права» и информационные лекции, на которых полицейские вместе с подростками рассматривают алгоритмы безопасного поведения при общении с незнакомыми людьми, в том числе в различных социальных сетях и группах Интернет.

Среди тех, кого уже посетили инспектор ПДН Ольга БАБАЕВА и инспектор ОГИБДД по Боровскому району Елена НОРСКАЯ, не только учащиеся школ, но и студенты ГБПОУ КО «Ермолинский техникум». Правовую лекцию полицейские завершили тематической викториной, чтобы молодые слушатели лучше запомнили преподнесенный им материал.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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