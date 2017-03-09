Улицу Кооперативную в Балабанове в очередной раз пообещали благоустроить

Улица Кооперативная находится в центре Балабанова, но до сих пор представляет собой частный сектор, зажатый среди каменных многоэтажек. Однако, несмотря на такое соседство, цивилизация сюда так и не добралась.

ЖДИТЕ ГАЗА

Не первый год местные жители ожидают, когда на улицу проведут газ. С этим вопросом они регулярно приходят на отчеты меняющихся глав администраций и получают уверения о неминуемом приближении того славного дня, когда желтая ветка газопровода протянется по Кооперативной. Однако, несмотря на обещания, до сих пор газа в частном секторе нет. По словам главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА, ожидать этого радостного события стоит только в 2018 году. Именно тогда голубое топливо должно добраться туда, где его ждут долгие годы - на вышеупомянутую улицу и ул. Ворошилова в Балабаново-1, где также о цивилизованных условиях жизни пока только слышали.

«ВОДОКАНАЛ» ПРИДЕТ С ТЕПЛОМ

Одновременно с отсутствием газа на маленькой улице частного сектора не первый год наблюдается переизбыток воды. Её настолько много, что трубопровод не в состоянии удержать жидкость в себе, а потому она сочится наружу сквозь землю круглогодично.

Напоминать об этой проблеме местной администрации не устает депутат Татьяна ЕРОХИНА. Однако ни в период владения всеми сетями холодного водоснабжения городом, ни после их передачи на баланс ГП «Калугаоблводоканал» ситуация не изменилась.

На минувшей неделе исполнительная власть пообещала: порыв владелец сетей обещал ликвидировать. Но случится это только после того, как придет оттепель, и грунт позволит приступить к земляным работам. Пока же городу остается ждать и надеяться на исполнение обещания со стороны совсем неисполнительного госпредприятия.

ТРЕУГОЛЬНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

Довершая картину светлого будущего, улицу Кооперативную пообещали еще и благоустроить. В частности, на заросшем прямоугольном участке администрация города пообещала разбить мини-сквер.

Этот удар по заброшенности и бардаку обещали нанести не в первый раз и не один глава администрации. Тем не менее, на этот раз чиновники приблизили эти размытые рамки сроков новой информацией.

По словам представителя местного белого дома, в настоящее время проектированием мини-сквера на пятачке между ул. Кооперативной и домом № 3 ул. Боровской занимается некий начинающий студент архитектурного вуза. Проект, который станет основой дипломной работы будущего специалиста, обещают осуществить в ближайшее время.

Каковы границы определения «ближайшего времени» - вопрос философский. При этом с большей долей вероятности «деревенская» улица в центре города обзаведется сквером и газом, нежели окончательно избавится от водопрорывной проблемы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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