Своя рука - владыка!

Депутатам совхоза «Боровский» повторно придется рассмотреть вопрос о передаче части земель Обнинску!

Уже через неделю, с 17 по 19 марта, жители муниципалитета совхоз «Боровский» будут участвовать в опросе по передаче части земель поселения Обнинску. Чем ближе этот день, тем больше смятения пытаются посеять определенные силы.

ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВЫ ВЫБИРАЛИ

В предвыборный период каждый кандидат в депутаты обещает своему электорату самое главное - слышать людей и помогать улучшать условия жизни каждого. Именно за это потенциальные избиратели готовы заплатить своими голосами. Однако, став депутатом, далеко не каждый вчерашний кандидат вспоминает о своих обещаниях. Более того, весьма часто представительный орган берет на себя право решать вопросы, голосование по которым должно проходить только после массового общения с гражданами.

На минувшей неделе депутаты совхоза «Боровский» провели официальное заседание местной Думы и приняли решение не отдавать деревни Кабицыно, Мишково, Маланьино и Белкино Обнинску. Вот так: подняли руки «против» накануне всеобщего опроса в поселении, прекрасно зная, что многие жители населенных пунктов, территориально сопредельных с наукоградом, давно живут мыслью о слиянии с городом.

ФИГ ВАМ!

Большинство тех, кто покупал квартиры в Кабицыно и Белкино, верил, что эти территории перейдут городу, следовательно, жители все меры социальной поддержки будут получать именно из Обнинска. Но товарищи, которых выбрали в местную Думу, решили, что мечты должны остаться таковыми, поскольку, как говорится, не жили хорошо и начинать нечего.

Напомним, именно совхозные депутаты решили лишить свое население права высказаться по земельному вопросу и не назначили дату голосования. За них это сделали депутаты Боровского района. И вот, когда намеченный час стал так близок, народные избранники преподнесли новый «подарок».

Председатель Городского Собрания Обнинска Владимир ВИКУЛИН направил в боровское Районное Собрание официальное письмо, в котором от имени наукограда он просит передать территории четырех деревень. Поскольку данная тема относится к вопросам местного значения, письмо направили в МО «Совхоз «Боровский». Там его рассмотрели и на минувшей неделе, за считаные дни до народного волеизъявления, отказали.

ЖДИТЕ «ПРИВЕТА»

Чем обернется в итоге вся эта ситуация, загадывать не будем, поскольку неделя - это достаточно большой срок в политической жизни. Может статься, что Дума по итогам проведения сходов и результатам опроса ещё раз рассмотрит обращение обнинского Горсобрания. Такие случаи в работе представительных органов не редкость.

Если же решение останется неизменным, то вопрос спасения реки Страдаловка вновь повиснет в воздухе, пропитанном вонью канализации «Олимпийской деревни». Учитывая, что ГП «Калугаоблводоканал» страдает хронической немощью, и надеяться на идеальную работу очистных в Кабицыно не приходится, депутаты Балабанова пойдут намеченным ранее путем - выйдут в суд с требованием запретить выдавать разрешение на подключение новых абонентов к КНС.

В этом случае совхозу «Боровский» мечтать о новых налоговых поступлениях и развитии своих территорий не приходится.

А значит, в состоянии убогости Мишково, Маланьино, Кабицыно и Белкино придется существовать ещё долгие годы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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