09.03.2017

Ремонт дорог начнут с двух «счастливчиков»



Быстрое таяние снежного покрова неожиданно обнажило все проблемные участки автодорог. А потому в понедельник руководство Боровского района дало поручение своим коллегам в поселениях незамедлительно приступить к ремонтным работам.

В некоторых муниципалитетах этой отмашки не ждали и заблаговременно подумали о приведении асфальтного полотна в порядок. В Балабанове ещё на прошлой неделе начали латать дыры своими средствами там, где уже невозможно ждать прихода подрядной организации по конкурсу. Кстати, на ямочный ремонт в этом МО предварительно решено выделить порядка 200 тыс. рублей.

Между тем в Балабанове не забыли и о праве привлечения дорожных строителей к гарантийному ремонту. Так, отрезок дороги ул. Энергетиков от пересечения с ул. Капитана Королева и 1 Мая, которую делала фирма «Белый парус», в настоящее время обзавелся группой ям. Они не столь значительны, чтобы повлиять на безопасность движения, но, тем не менее, муниципалитет не собирается ждать, пока они сольются в одну огромную яму, а потому решил, что устранить проблему  потребуют от подрядной организации.

Стоит отметить, что ремонтировать в Балабанове, как и в любом ином поселении, будут только «свои» дороги. Те, что находятся на балансе района и области город, естественно, латать не будет, дабы не попасть под статью нецелевого использования средств. При этом вопрос ремонта многострадального балабановского тоннеля, который недавно был «окроплен» брызгами асфальта, но от ям так и не избавился, остается открытым. Как пояснил на районной планерке начальник местного представительства «Калугадорзаказчик» Александр ГОРОХОВ, его организация сейчас нацелена на восстановление асфальта на двух крупных дорогах. В числе первоочередников оказались дороги «Боровск-Малоярославец» и «Балабаново-Кабицино-Обнинск».

Между тем, во вторник президент Владимир ПУТИН объявил о повышении штрафов за некачественный ремонт дорог в десять раз. Так, для контролирующих лиц сумма штрафа с 2-3 тыс. рублей выросла до 20-30 тыс. руб., а для юридических лиц до 300 тысяч.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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