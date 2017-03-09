09.03.2017

В Боровском районе пытаются массово противостоять незаконной торговле!



В Боровском районе не первый год провозглашают борьбу с незаконной торговлей. Вот и новый руководитель Илья ВЕСЕЛОВ поставил задачу перед главами муниципалитетов отчитаться об успехах борьбы с торговыми нелегалами. И, несмотря на то, что чиновникам нашлось, что рассказать, говорить о какой-либо победе не приходится.

«СИНИЕ» ВОДЫ

В начале недели замглавы районной администрации Людмила СПИЧЕНКОВА озвучила поступившие к ней отчеты глав администраций, в которых те подвели итог своего участия в ликвидации несанкционированной торговли на территории муниципалитетов. Поскольку в границах Боровского района наиболее оживленной является дорога от Балабанова до Боровска, то и «торговые предложения» размещены преимущественно на территории поселений, примыкающих к этой автодороге, - Ермолине и Балабанове.

Согласно озвученному, ермолинский доклад оказался не впечатляющим - нарушителям сделаны замечания. Однако глава администрации поселения Олег ЗАПОЛЬСКИЙ не считает это отсутствием результата.

- Если человек нарушает закон, то администрация обязана принять меры. Но первой такой мерой является предупреждение. Если и после этого нарушение продолжается, тогда следуют штрафные санкции, - пояснил Олег Константинович.

Что касается шиномонтажной палатки на повороте в город, которая и после отчета чиновника продолжала успешно торговать канистрами с синей жидкостью прямо на обочине автодороги, Запольский пообещал разобраться и в случае выявления нарушения наказать виновных.

А вот что касается нелегальной торговли внутри муниципалитета, то хоть администрация и работает «в рамках законодательства», применить его практически не к кому.

- Мы следим за тем, чтобы люди, реализующие товар в нашем муниципалитете, имели на руках все необходимые документы. Но случаи появления несанкционированной торговли для нас редкость,- заметил Олег Запольский.

 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Коллеге ермолинского мэра - Вячеславу ПАРФЕНОВУ было чем похвастать. Его административная комиссия составила аж 45 актов на нарушителей правил торговли (сюда вошли не только случаи с «незамерзайкой»). Но, сдается, балабановский градоначальник с удовольствием обошелся бы без столь высоких показателей, которые, как ни печально, свидетельствуют не столько об активности проверяющих, сколько о наглости торгующих.

Вячеслав Викторович практически каждую планерку требует разогнать тех, кто «с колес» торгует в незаконных местах и без разрешения. Однако нежелание видеть, «как на пороге администрации начнут торговать мандаринами», сезонно меняется на другие товары. И хотя подобные замечания утрированы (до белого дома торгаши еще не добрались), все прилегающие к рынку и автостанции площади желающие «срубить рубль» облепляют в преддверии любого праздника и выходных дней, как рой пчел.

 

«НЕЗАМЕТНЫЙ» БИЗНЕС

Получается, что, несмотря на работу в заданном направлении, пока уверенную победу одерживают оппоненты местных и районной администраций. Только главы муниципалитетов отчитались, насколько успешно на территории их поселений ведется работа с нарушителями, как дорогу, по которой они добирались в понедельник на совещание, обсыпали продавцы цветами.

На протяжении пути из Балабанова в Боровск мы насчитали пять мест несанкционированной торговли. Справедливости ради стоит отметить, что в данном случае чиновники не могут запретить реализовывать букеты на обочинах трассы, поскольку она не принадлежит не одному из поселений. Однако у сотрудников ГИБДД для этой миссии полномочий предостаточно. Но, как рассказали журналистам продавцы цветов, полиция не проявила интереса к появлению вдоль оживленной автодороги несанкционированных торговых точек.

Удивляться такому отношению не приходится, поскольку не первый год в Боровском районе торговля на обочинах именно этой дороги чувствует себя вполне вольготно. В теплое время года прямо на пассажирских остановках продают кровати и прочую мебель, а так называемый «красивый поворот» перед боровской бензозаправкой известен не только боровчанам как ягодный и грибной рынок.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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