Боровчанам предлагают за свой счет защищаться от гепатита А

Жителям Боровского района, планирующим провести отпуск на курортах Краснодарского края, придется предусмотреть в графе расходов дополнительные траты на вакцинацию от гепатита А. Причиной тому стало обращение представителя руководства курортного региона к калужским коллегам, в котором рекомендуется оповещать граждан о необходимости делать соответствующие прививки.

Похожие письма поступили и в медучреждения Боровского района, однако, помимо указания проводить вакцинацию граждан, Министерство здравоохранения Калужской области информирует местных врачей о том, что из-за благоприятной обстановки по гепатиту А вакцина не была закуплена. Из этого следует, что никакого бесплатного лекарства жителям Боровского района ждать не приходится.

Заведующий балабановской поликлиникой Закари ЗАКАРИЕВ отказался предоставить копию указания «сверху», сославшись на внутреннюю переписку. Тем не менее, он подтвердил, что такое письмо получено, а вакцины нет. Поэтому всем гражданам, собирающимся посетить Краснодарский край, будет предложено провести профилактические мероприятия за свой счет.

Между тем, заразиться гепатитом А у курортников шансы велики. Вирус можно подхватить, купаясь в открытых и закрытых водоемах, поедая немытые продукты и блюда из сырых моллюсков, употребляя неочищенную воду, в том числе для бытовых нужд, и вступая в интимные отношения с больным гепатитом А.

Заметим, что доза вакцины на разных сайтах частных клиник в среднем стоит от 1 тыс. рублей на ребенка и 2 тыс. руб. на взрослого.

Между тем, удивляет не отсутствие вакцины в регионе, а сам подход к оповещению граждан. Как пояснили боровские медики, рекомендации о вакцинации они передадут в районный отдел образования и соцотдел, занимающиеся организацией летнего отдыха граждан. Однако каким образом информация должна дойти до туристов, путешествующих самостоятельно, - непонятно, поскольку на сайте Министерства здравоохранения Калужской области найти такое предупреждение не удалось.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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