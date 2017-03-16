У жителей совхоза «Боровский» осталась неделя на раздумья о присоединении к Обнинску

Останутся жители четырех деревень, входящих в состав СП совхоз «Боровский», боровчанами или станут новыми членами обнинского сообщества, станет ясно уже на следующей неделе. С 24 по 26 марта состоится опрос мнения граждан, результат которого должен лечь в основу принятия решения Думой сельского поселения об изменении границ МО СП совхоз «Боровский».

Для голосования по вопросу присоединения территорий деревень Кабицино, Маланьино, Белкино и Мишково к Обнинску будут работать два опросных участка. Жители д. Кабицыно смогут выразить свое мнение, придя на участок №1, расположенный на ул. Алины Кабаевой, стр. 1. На участке №2 по адресу: д. Белкино, ул. Борисоглебская, д 86-Б, смогут проголосовать жители деревень Маланьино, Мишково и Белкино. Все три дня опросные участки будут открыты с 9.00 до 18.00. Дополнительную информацию граждане могут узнать по телефонам 4 13 44 и 4 25 79.

Напомним, что решение о проведении голосования было принято 2 марта боровским Районным Собранием, после того как депутаты СП совхоз «Боровский» так и не назначили дату опроса. Более того, неделю назад сельские думцы приняли решение отказать властям Обнинска в передаче земли, однако позже заявили о своей готовности вернуться повторно к этому вопросу.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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