16.03.2017

В Боровске пройдет масштабное консультирование предпринимателей



23 марта в боровском районном Доме культуры состоится небывалое по своей информированности мероприятие для предпринимателей Боровского района, которое проведет для них Торгово-промышленная палата Калужской области. С 10.00 представителей бизнес-сообщества будут консультировать по совершенно разным вопросам.

В программе дня запланировано выступление по теме «Механизмы поддержки и развития предпринимательства», «Финансовая и нефинансовая поддержка СМСП Калужской области: микрозаймы,  поручительства. Мероприятия для СМСП». Кроме этого, в ходе встречи обсудят темы защиты прав предпринимателей, переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники: постановка на учет, перерегистрация, снятие с налогового учета ККТ.

Также эксперты поделятся мнением о проблемах при применении онлайн-касс и опытом запуска первых онлайн-касс, обратят внимание на нюансы  54-ФЗ. Здесь же будет представлена контрольно-кассовая техника.

Помимо широкой образовательной программы, представители боровского бизнес-сообщества смогут получить и индивидуальные консультации по узким вопросам в мобильным пунктах, которые будут развернуты в ДК, а также узнать, какие новые сюрпризы им преподнесет законодательство в течение года.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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