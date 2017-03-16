Николай Галенков: «Мы все равно сохраним и свой дух, и своих людей, и свой уклад жизни!»

Корреспонденты «Недели» встречались с главой сельского поселения Совьяки Николаем ГАЛЕНКОВЫМ в прошлом году. Тогда мы разговаривали о планах на 2017-й, успехах и острых проблемах поселения.

В этот раз Николай Константинович поделился с нами своими мечтами и даже похвастался некоторыми достижениями.

МЕЧТА НА ТРИ МИЛЛИОНА

- Николай Константинович, мы с вами встречались в прошлом году, и вы делились планами на этот. Скажите, изменилось ли что-либо?

- Все, что я хотел сделать в 2016-м, сделал, что собирался реализовать в этом - тоже идет в плановом режиме. Возможно, будут какие-то корректировки, но не глобальные.

- Осенью прошлого года в Совьяках состоялось торжественное открытие футбольного поля. Если я не ошибаюсь, это было что-то вроде вашей мечты. Расскажите, довольны ли вы качеством площадки и насколько она популярна у местных жителей?

- Она не только у местных жителей популярна. Сюда приезжают и из других поселений. Я однажды решил на выходных туда съездить, так машину негде было поставить!

Что касается мечты, то я действительно давно хотел сделать нормальную и качественную площадку. Поэтому мы даже в процессе строительства вносили корректировки и, если это было нужно, вкладывали дополнительные средства.

- Во сколько в итоге обошлось строительство?

- В три миллиона, и я считаю, что это не такие большие деньги, если посмотреть на качество работы. Там же есть дренаж, отличное покрытие, а значит, играть можно в любую погоду.

- Николай Константинович, насколько я знаю, строительству площадки предшествовали некие проблемы с местными жителями. Так ли это?

- Все так. Эту территорию, где сейчас футбольное поле, хотели отдать под застройку домами. Были скандалы с населением. Люди хотели, чтобы там были дома, но я сказал - нет, и сделал площадку. Сейчас, кстати, все довольны, никто не возмущается, а наоборот, благодарят.

- Скажите, вот такая страсть и желание обустроить футбольное поле обусловлены любовью к этому виду спорта?

- Я не могу сказать, что я футбольный фанат, вообще, в силу возраста, сейчас больше физкультурник, чем спортсмен. Я очень люблю лыжи, ездил кататься зимой в Боровск.

СОВЬЯКОВСКИЙ «ФЕВРОМАРТ»

- А здесь, в Совьяках, не думали обустроить лыжную трассу?

- Тут ее делать не вариант, так как население небольшое, в общем, потенциальных лыжников наберется буквально пара десятков.

- Но вы ведь рискнули сделать футбольное поле, и посмотрите, насколько оно популярно!

- Согласен, но там больше играют дети, подростки. Ребята ходят в школу, это их объединяет, концентрирует, если хотите. Поэтому они и ездят сюда большой гурьбой.

- Допустим, подрастающее поколение объединяет спорт. А что же является связующим звеном для взрослых?

- Не только спорт, но и культура. А старшее поколение сейчас объединяют наш ДК и администрация. Кстати, люди сейчас уже там не вмещаются.

- Вот как! То есть много желающих заниматься, но мало места?

- Именно так. Я на отчете главы пообещал, что мы будем расширяться. Планируем сделать пристройку на 120 квадратных метров, там поместить костюмерную, гримерную и сцену. Депутаты и люди меня поддержали, так что даже проект уже заказан.

- А в каком состоянии находится нынешний ДК? Я имею в виду удобства, наличие ремонта.

- Здание, конечно, старенькое, но мы его поддерживаем в надлежащем виде. А вот удобств, санузла там нет. В новой пристройке это будет продумано, но нужно провести канализацию и сделать туалеты по нормам.

- Могу себе представить, как много концертов будет дано с новой сцены. Кстати, а вы любите праздники, или для главы это несколько утомительно? Ведь нужно присутствовать всегда и везде.

- Люблю, но, тем не менее, мечтаю отменить празднование отдельно 23-го февраля и 8-го марта, объединить их в одно. Вот так, например, получилось в этом году. Мы дали один большой концерт для мужчин и женщин четвертого числа. Мы его даже в шутку назвали «февромарт». Кстати, все остались очень довольны.

СОХРАНЯЯ ДУХ

- Как проходит празднование Дня села в Совьяках? Тоже, наверное, с шумными гуляниями, песнями и танцами?

- Как такового Дня села у нас пока нет, но у меня многие просят его сделать. Но хотелось бы приурочить это к знаковому событию. Вот я вам так скажу, когда мы открывали площадку - вот это был настоящий праздник! Так что этот день можно считать отправной точкой, и каждый год отмечать как День села.

- Но ведь одна площадка - немного для того, чтобы так «размашисто» гулять. Вы не думали, например, обустроить рядом с ней сквер, сделать лавочки, в общем, превратить это место в «центр Вселенной»?

- Думал, конечно, и буду делать. Рядом планирую сделать место для воркаута, там разместим тренажеры спортивные. Поставим также лавочки, высадим кустарники, короче говоря, благоустроим по полной программе.

- Вы в прошлом году говорили и сейчас в принципе повторяете, что одним из важных пунктов является благоустройство. Но так ли нужны «насыпные дорожки» в селе?

- Нужны, я думаю. Мы же не стоим на месте, развиваемся. Могу сказать, что на сегодняшний день обстановка у нас благоприятная.

- Но не уничтожает ли это особый, сельский уклад жизни?

- Есть такое. Благоустройство убивает дух села. Но иначе сейчас никак. Есть программы, есть планы, опять же, жизнь не стоит на месте. Вот если раньше по Совьякам скотина ходила, то сейчас машины ездят, и с каждым годом их все больше. Мы постепенно переходим к населенному пункту городского типа. Пока без многоэтажек и это хорошо.

- Я правильно понимаю, что вы боитесь, что в один прекрасный день деревня станет городом?

- Немного да. Но, думаю, что мы все равно сохраним и свой дух, и своих людей, и свой уклад жизни!

Беседовала

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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