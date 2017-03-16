В Балабанове построят культурный центр

Заместитель главы администрации Балабанова по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА на днях похвалила городской Дом культуры. По ее словам, в минувшем году сотрудники ДК провели мероприятий вдвое больше, чем их коллеги в соседних поселениях Боровского района. Такая активность требует к себе соответствующего отношения, а потому Нина Сергеевна напомнила главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ о необходимости построить в городе культурный центр

Ранее в городе уже обсуждался вариант строительства центра по проекту повторного применения. Он предусматривает возведение объекта со зрительным залом на 200 мест и иными помещениями. Несмотря на то, что сегодня городу необходим зал на 500 мест, Балабанову придется остановиться на предлагаемом варианте, который предусматривает софинансирование федерального и областного бюджетов.

Опасения главы администрации о том, что в новостройке некоторым площадям придется искать применение, Нина Филатова развеяла.

- Сегодня в нашем Доме культуры занимаются пятнадцать различных коллективов. Всем им необходимо место для репетиций. Я уверяю вас, что пустовать центр не будет!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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