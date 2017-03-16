16.03.2017

В Балабанове построят культурный центр



Заместитель главы администрации Балабанова по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА на днях похвалила городской Дом культуры. По ее словам, в минувшем году сотрудники ДК провели мероприятий вдвое больше, чем их коллеги в соседних поселениях Боровского района. Такая активность требует к себе соответствующего отношения, а потому Нина Сергеевна напомнила главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ о необходимости построить в городе культурный центр

Ранее в городе уже обсуждался вариант строительства центра по проекту повторного применения. Он предусматривает возведение объекта со зрительным залом на 200 мест и иными помещениями. Несмотря на то, что сегодня городу необходим зал на 500 мест, Балабанову придется остановиться на предлагаемом варианте, который предусматривает софинансирование федерального и областного бюджетов.

Опасения главы администрации о том, что в новостройке некоторым площадям придется искать применение, Нина Филатова развеяла.

- Сегодня  в нашем Доме культуры занимаются пятнадцать различных коллективов. Всем им необходимо место для репетиций. Я уверяю вас, что пустовать центр не будет!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Планы»

И тебя вылечат!

Ради наследия Старому городу придется погрузиться в желтое уныние и духоту!

Городской парк попросил отдать им никому ненужную землю

В Старом городе хотят построить очередной храм

Зимний сезон горожане встретят с «ватрушками»

Балабановскому муниципалитету вновь предложили идею семейного кафе
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
16
марта
2017
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление