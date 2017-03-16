16.03.2017

«Заплатки» на кабицынском хайвее развалились



Неделю назад глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ напомнил местному представительству «Калугадорзаказчик» о необходимости приведения в нормативное состояние дорог, находящихся у них на обслуживании. В особенности был сделан акцент на дороги до Кривского и Кабицыно. Особое внимание, по словам чиновника, следовало уделить тем участкам дорог, которые не освещаются в ночное время. К таковым относится отрезок между Кабицыно и совхозом «Боровский».

Однако безопасность водителей дорожников не очень озаботила, поскольку за неделю их силами было устранено всего несколько ям. Причем выбор для ремонта не поддается никакому логическому пониманию: рядом с заделанными ямами осталось еще несколько аналогичного размера и глубины.

Такой подход к ремонту Илью Веселова не устроил, и на планерке 13 марта он вновь направил дорожников по ранее выданным «путевым листам». Однако на 15 марта никто так и не вышел на ремонт дорог. Более того, «заплатки», уложенные на кабицынской дороге на прошлой неделе, развалились, и теперь здоровые куски асфальта валяются на проезжей части, что в темное время суток на неосвещенном участке может привести к ДТП.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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