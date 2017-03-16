«Бермудский треугольник» оставил жителей многоквартирного дома в Ворсино без газа

В век прогресса, науки и громких слоганов от власть имущих о том, что у каждого должны быть свет, вода и газ, видеть дома, которые до сих пор топятся углем, и пожилых женщин, тащащих на себе баллоны с газом, как-то странно. Тем не менее, таких по-прежнему немало.

Одним из ярких примеров является «допотопный» представитель жилого фонда - барак в селе Ворсино, по сути, единственное негазифицированное строение на улице Школьная.

«КАК БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ»

Жильцы дома оказались невольными заложниками «бермудского треугольника» - других строений. Пару десятков лет назад, пока улица не была похожа на огромный муравейник, туда еще можно было провести газ, но сейчас плотность застройки настолько высока, что прокладывать трубы попросту негде.

Жительница дома №47 Любовь ЧЕРНОНОСОВА является, пожалуй, одной из самых главных активисток-борцов за газ, вернее, за его наличие в квартирах. Любовь Васильевна и другие собственники в свое время потратили немало сил на то, чтобы людям дали хотя бы какой-нибудь ответ о том, будет ли у них долгожданное голубое топливо.

- На всех улицах газ есть, а у нас нет! Мы как бельмо на глазу, - рассказывает Любовь Васильевна. - Наш дом очень невыгодно расположен, окружен со всех сторон. В свое время нам отказали в газификации, но есть же правительственная программа, можно же как-то в нее попасть?!

Кстати сказать, газ можно было бы протянуть через близлежащие участки, но там дело осложняется «добрососедскими» отношениями. Короче говоря, соваться на частную территорию владельцы оной не дают. Второй вариант: попробовать проложить трубы от церкви, но это обернется громадными затратами, которые бюджет попросту не потянет.

Вот и вынуждены люди завидовать тем, кому повезло больше и не прекращать попыток добиться от властей решительных действий.

- Мы, конечно, с одной стороны уже привыкли, - говорят жители дома. - Но с другой стороны - в 21 веке же живем! Да и вокруг посмотришь - наш дом, наверное, единственный негазифицированный во всем Ворсине.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Глава администрации сельского поселения «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ о проблеме жителей улицы Школьной прекрасно знает, и она ему тоже не дает покоя.

- Мы уже многократно обсуждали этот вопрос, - говорит Георгий Иванович. - Люди совершенно справедливо замечают, что вести газ к дому очень тяжело. Те варианты, которые сейчас имеются, потребуют огромных денежных вложений, и в этом как раз проблема. Финансирования как такового нет.

Вместе с тем глава администрации постарался подсластить «газовую пилюлю», напомнив, что пусть голубого топлива в квартирах нет, зато есть прекрасная дорога, построенная совсем недавно, да и по благоустройству было многое сделано. В общем, мелочь, но приятно.

Но, возвращаясь к мечте ворсинцев, глава администрации попытался успокоить их еще и тем, что этот вопрос находится у него на личном контроле, и пусть в этом году каких-то радикальных перемен к лучшему не произойдет, в следующем подвижки вполне возможны.

- Поверьте, мы этот вопрос решим. Хотя, конечно, затраты финансовые будут большие. С точки зрения экономики - они не оправданы, с социальной - наоборот, и мы на эти траты пойдем.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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