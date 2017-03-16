Жители пришли в мэрию Балабанова за холодной водой

Еще на этапе строительства многоэтажного дома на улице Ворошилова бывший директор балабановского участка «Калугаоблводоканал» Анатолий ПАВЛОВ предрекал администрации проблемы с водоснабжением «городка».

И вот в начале недели они буквально прорвались в лице жителей одного из домов на улице Дзержинского, которые в отчаянии пришли в белый дом.

В минувший вторник жители дома №107 на ул. Дзержинского пришли на рабочее совещание главы администрации города, чтобы рассказать о своей проблеме: с 5 марта в их доме отсутствует холодная вода. Вернее, она появляется в кранах исключительно в ночные часы. Именно тогда жители готовят еду, стирают и выполняют прочие домашние дела. В остальное время они попросту боятся «свариться», поскольку в кранах есть только горячая вода.

Проблемы с ХВС в доме появились давно, но раньше они касались в основном верхних этажей пятиэтажного дома, а в начале марта опустились до первых. По словам директора управляющей компании «РЭУ-1» Руслана ЖАДЬКОВА, жителям дома № 107 не хватает воды из-за низкого давления, поскольку два новых многоквартирных дома на улице Ворошилова, построенных для военных, выкачивают своими насосами весь ресурс. И только ночью, когда в «ворошиловских» домах жители мирно засыпают, до «дзержницев» доходит холодная вода.

О том, что виновники бед «гражданского» дома «военные» многоэтажки знают все и давно. По причинам, которые для нынешней администрации совершенно не понятны, при вводе в эксплуатацию сначала первый, а потом и второй новострой «посадили» на трубу, снабжающую ул. Джержинского водой из скважины с трудом обеспечивавшей ресурсом «городок». Два мощных насос довершили дело - сделали проблемы обезвоживания соседей через дорогу хроническими.

Решить проблему глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ пообещал до пятницы, хотя от него счастливый исход ситуации не сильно зависит. Все водное имущество города принадлежит ГП «Калугаоблводоканал» - предприятию за год работы в Балабанове полностью себя дискредитировавшему. И сегодня в нового начальника боровского отделения водного монополиста верит только Вячеслав Викторович.

Вероятно, опираясь на эту веру, чиновник пообещал приложить максимум административного участия, чтобы ГП, подал в дом № 107 услугу в полном объеме. До этого времени он предложил организовать подвоз воды, чем ещё больше посеял в душах жителей дома сомнение на прекращение режима обезвоживания к озвученной дате.

Помогать Парфенову в этом непростом деле - «взаимодействии» с водным монополистом, взялся представитель прокуратуры, который находился в зале и пообещал контролировать проблему. Для её устранения представитель надзорного органа предложил привлечь Жилинспекцию.

Каким бы не был результат на предстоящую пятницу, Вячеслав Парфенов уже пообещал лично появиться в этот день в доме № 107 на ул. Дзержинского.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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