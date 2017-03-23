Виктор Тихомиров: «Отпуск для нас - роскошь»

Застать главу администрации СП «Асеньевское» Виктора ТИХОМИРОВА в рабочем кабинете порой бывает сложно. По его словам, деятельность главного хозяйственника поселения не терпит сидячего образа жизни.

Поэтому и находится он в частых разъездах, на встречах, в общем, трудится на благо своего поселения и его жителей. Может быть, именно поэтому сотрудники считают его «самым лучшим руководителем, внимательным и отзывчивым».

БРОНЗА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Виктор Николаевич, это ваш, если я не ошибаюсь, уже второй срок на посту главы администрации. Скажите, многого ли удалось добиться за период правления с 2012-го?

- Я не могу сказать, что очень многого, но, тем не менее, успехи есть. Хочу отметить огромную работу, проделанную по вопросам уличного освещения. И плюс ко всему, стоит учитывать, что мы живем только за свой счет, стараемся не прибегать к дополнительной помощи.

- Живя без особой помощи от района и области, причем, не бедствуя, скажите, удается ли экономить?

- Вот это нет. Бюджет мы всегда осваиваем на сто процентов. Одна из самых больших статей расхода у нас идет на вывоз мусора. Одна из самых больших статей расхода - вывоз мусора, так как договора физическими лицами не заключаются, в виду этого все расходы несет администрация. Вот, например, в прошлом году размер потраченных средств составил более полутора миллионов, в виду этого меньше средств пошло на благоустройство, ремонт уличных сетей, обсыпку щебенкой дорог.

- Вы затронули вопрос уличного освещения. Где оно было сделано и где еще планируете?

- С начала года мы провели уличное освещение на улице Боровская в деревне Асеньевское, в деревнях Щиглево и Курчино. В планах сделать деревню Абрамовская Слобода, думаю, к середине года управимся. Работа в данном направлении будет продолжаться, мы планируем осветить все населенные пункты нашего поселения, а их как вы знаете у нас немало. Конечно, на это может понадобиться не один год.

Еще добавлю, правда, безотносительно освещения, что в этом году будет также проведена работа по обсыпке дорог в Серединске на улицах Пролетарская, Лесная, Борисова и в деревнях Коростелево и Абрамовская Слобода.

- Вы уделяете много внимания вопросам благоустройства своего сельского поселения. Приходила ли вам в голову идея участвовать в каких-либо конкурсах, так сказать, похвастать достижениями?

- Конечно, в 2015-м году мы принимали участие в областном конкурсе на самое благополучное муниципальное образование Калужской области и даже заняли там третье место.

- На ваш взгляд, что можно улучшить для того, чтобы в этом году, например, взять первое место?

- Работ предстоит выполнить немало, но в принципе у нас все в порядке. Вот смотрите, в нашем сельском поселении тридцать восемь деревень, большинство из которых газифицированы. К сожалению, не вся Калужская область может этим похвастать. А у нас даже в самых отдаленных населенных пунктах газ есть. А по вопросу газификации тех, в которых еще нет голубого топлива, то работа ведется.

НА ОБЩЕЕ БЛАГО

- Газ и свет - это, конечно, замечательно. Но еще одним немаловажным аспектом являются вода и канализация. Как с этим обстоят дела?

- С водоснабжением и водоотведением у нас проблема, в виду износа данных сетей. Но мы всеми силами, исходя из имеющихся возможностей, стараемся ее решить.

- Ранее вы упомянули о том, что одна из самых больших статей расхода у вас - вывоз мусора. Но, говоря откровенно, тот факт, что существуют недобросовестные подрядчики, которые могут просто вывалить мусор в близлежащем лесу, имеет место быть. С вашей стороны, как власти, осуществляется ли какой-то контроль по вывозу ТБО?

- Я уверен в подрядчиках, всегда свою работу они выполняют очень добросовестно. С нашей стороны, конечно, есть определенный контроль, но могу сказать, что за все время, что мы сотрудничаем, ни разу не возникало никаких вопросов или проблем. Честно говоря, гораздо чаще можно встретить проезжающих по дороге водителей, которые скидывают мусорные пакеты на обочину, загрязняя окружающую среду.

- Давайте плавно перейдем от «грязного к чистому», так сказать. С 20-го марта по всей области стартовали субботники. Когда вы планируете провести у себя, что собираетесь делать?

- По плану на первое апреля наметили субботник. Сейчас не вижу смысла выходить, так как земля сырая, а благоустраивать и убирать территорию, находясь по колено в болоте - не очень хороший вариант. Также намечен комплекс мероприятий, в общем, будем подметать, чистить, приводить в порядок.

- Жители деревни активно откликаются на призыв присоединиться к массовой уборке?

- А как же, мы людей никогда не заставляем, они приходят сами, помогают. Так что у нас все проходит организованно. Надеемся, и в дальнейшем жители нашего поселения будут активно принимать участие в субботниках, и поддерживать чистоту возле своих домов, ведь чисто не там где убирают, а там где не сорят.

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

- Планируете ли отремонтировать фасад здания, где располагаются сельский дом культуры и администрация? А то он в каком-то печальном состоянии.

- Обязательно. В этом году мы отремонтируем фасад, список необходимых работ уже определен.

- Виктор Николаевич, в последнее время районными властями особенно активно продвигается идея инициативного бюджетирования. Как у вас с этим обстоят дела?

- Наши жители, в основном, - старики и пенсионеры. О каком инициативном бюджетировании вообще можно тут говорить? Когда человеку приходится выживать на пенсию, то он вряд ли сможет выделить из своего кошелька лишнюю копейку для реализации какого бы там ни было проекта. Как таковых денег требовать с них глупо, мы им и сами помочь пытаемся.

- Я вас понимаю. И все же, если не финансовое, то какое-то иное участие в жизни поселения люди принимают?

- Конечно, по мере своих сил стараются помочь. Кто-то может обеспечить транспортом, когда нужно, например, привезти щебенку, помогают также в рассыпке этой самой щебенки. В общем, участвуют, здесь ничего сказать не могу.

- Видите ли вы какую-то помощь не только от простых жителей, но и от местных предпринимателей?

- Есть мелкие предприниматели, например, «ИП Потапов», «ИП Румянцев» и другие, в период чрезвычайной ситуации, когда был ледяной дождь, оказывали посильную помощь по ее ликвидации.

- Вот вас послушаешь, и невольно в голову приходит мысль, что здесь вы живете большой и дружной семьей.

- Не могу сказать, что это так. Люди относятся к нам, как к власти, в первую очередь. Видят в нас рычаг и инструмент, способный решить их проблемы. Это, по моему мнению, здравые отношения. Скорее они не семейственные, а добрососедские.

- Виктор Николаевич, у вас, как и у любого человека есть отпуск. Расскажите, как вы его проводите.

- Отпуск я провожу на работе (улыбается). В поселении всегда много дел, так что отдых для нас - роскошь.

Беседовала Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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