Двести метров областной дороги оказались не по карману областным чиновникам?

Два года тому назад в окрестностях сельского поселения Совьяки началась грандиозная дорожная стройка, которую вполне можно назвать праздником для многих жителей Боровского района.

Тем же боровчанам, например, по итогу стало легче дышать из-за того, что по дорогам города теперь ездит меньше большегрузов, аксакалам совьяковских деревень тоже повезло - появились остановки, пошел транспорт, да и в целом вид преобразился.

Однако, при всех видимых плюсах, одна «проплешина» все же нашлась - двести метров полотна оказались не у дел. Почему так произошло, разбирались корреспонденты «Недели».

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Напомним, что изначальная необходимость строительства магистрали возникла из-за большого потока грузового транспорта, проходящего через Боровск. Все это нещадно убивало дороги города, загрязняло атмосферу, да и в целом радости не добавляло.

Как заявил тогдашний замглавы администрации Боровского района, а нынешний мэр Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ, беспрепятственный въезд грузовиков необходимо было прекратить, и чем скорее, тем лучше, так как проезжающие фуры по факту сводили на нет все усилия по капремонту местных дорог.

Вот и решили областные чиновники проложить трассу «Совьяки-Бутовка» и тем самым убить несколько зайцев сразу. Дело в том, что между двумя этими населенными пунктами находится и масса других, жители которых давно нуждались в автобусных остановках, да и в самом транспорте. Об этом они не забывали регулярно напоминать властям, и хорошо, что в процессе принятия окончательного решения пожелания людей учли.

Отметим, что чиновники были бы рады наладить транспортное сообщение и раньше, вот только прежнее состояние полотна техническим нормам ну никак не соответствовало. А единственным выходом было добираться на своих двоих до деревни Бутовка, сельского поселения Совьяки, и там уже дожидаться автобуса.

В общем, в итоге был разработан план строительства дорожного полотна общей протяженностью 5,8 километров, из которых почти сто метров занял новый железобетонный мост. В проекте также было учтено и благоустройство: тротуары, две остановочные площадки, ливневки, отбойники и так далее.

НЕВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Год спустя состоялось торжественное открытие дороги. Кстати сказать, подрядчик ООО «Роуд Групп» смог закончить работы мало того что качественно, так еще и в срок.

Когда происходила сдача полотна вместе с мостом, конечно же, торжественно и с красными лентами, некоторые высказывали опасения, что для того, чтобы реально проверить, как хорошо и добросовестно выполнена работа, нужно, чтобы трасса пережила зиму.

Те, кто живет в сельском поселении Совьяки, думается, могут, положа руку на сердце, сказать, что сделано все очень хорошо. Даже сам глава администрации Николай ГАЛЕНКОВ отмечает это. Но, будучи человеком скорее реалистичным, ложку дегтя капнул.

- А вот эти двести метров дороги так и не ремонтировали, - сказал Николай Константинович, указывая рукой на участок.

Как оказалось, злополучные метры даже не были изначально внесены в проектирование, а все из-за того, что рядом проходят три больших ветки газопровода.

- Если я не ошибаюсь, то стоимость ремонта этого куска полотна оказалась очень высокой, а финансирования как такового не было. Да и с газовой компанией договориться не удалось, - пояснил Николай Константинович.

Если говорить о ценах, то, как сказал глава администрации, на дорогу протяженностью больше пяти километров потратили порядка 360 миллионов, тогда как за двухсотметровый участок заломили цену в сто! По понятным причинам, от такого предложения было решено отказаться.

ПРОБЛЕМА ГЛУБЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Добавим, что такую стоимость специалисты объяснили высокой сложностью, дескать, нужно либо газовые трубы на четыре метра вниз опускать, либо строить здесь мост. В общем, как выразился Николай Константинович, проблема тут намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Поэтому решили прибегнуть к превентивным мерам, и чтобы автомобилисты не оставили на этом участке запчасти от своего транспорта - повесили знак, ограничивающий скорость до 50 километров.

- Нет, дорогу в целом сделали очень хорошо, - сказал Николай Галенков. - В Сатино, например, автобусная остановка появилась, тротуар сделали, ограждения и освещение. Отработали на совесть, в общем. А этот участок, не знаю, наверное, надолго останется в таком состоянии. Но я, честно говоря, был бы рад, если бы у меня в поселении все дороги были такими, как эта.

Что примечательно, власти не забывают, так сказать, ухаживать за этими метрами. Регулярно подсыпают щебенку, асфальтовую крошку. Например, недавно глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил директора ДРСУ-5 Александра ГОРОХОВА съездить и проверить состояние участка и, если нужно, подремонтировать. Отметим, что на момент написания материала корреспондентам стало известно, что на место выехали и даже начали засыпать имеющиеся ямки.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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