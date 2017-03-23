Илья Веселов задумался о труде молодежи в интересах администрации

Уже через пару месяцев лето вступит в свои законные права, и у большинства школьников и студентов начнется самый долгожданный период - каникулы. Однако не все сегодняшние школьники захотят беззаботно провести три жарких месяца.

Найдутся такие, которые с удовольствием и пользой для своего кошелька и будущей карьеры проведут это время. А почему нет, если отдел образования и даже главный управленец Боровского района готовы им в этом помочь.

РАБОЧЕЕ ДЕТСТВО

Предположительное количество желающих внести свой трудовой вклад подростков варьируется в пределах трех сотен. Об этом заявила заведующая отделом образования администрации Боровского района Людмила СИЛАЕВА. Также Людмила Сергеевна подчеркнула, что вопрос трудоустройства детей решается не только ее ведомством, но и в сотрудничестве с центром занятости и администрациями поселений.

- Мы планируем совместно с ЦЗН трудоустроить порядка трехсот детей, - сказала Людмила Сергеевна. - В основном это дети возрастом от 14-ти до 18-ти лет. Работают они в большинстве своем в образовательных учреждениях на должности помощников воспитателей или занимаются благоустройством.

Что касается трудовой деятельности на предприятиях, то здесь статистика скорее неутешительная. Большинство организаций предпочитают не связываться с такими работниками. Добавим также, что «детского труда» не так уж и много - всего девять рабочих часов, за которые, подростки, естественно получают заработную плату. В этом году она будет чуть меньше пяти тысяч рублей за вычетом всех налогов.

Интересную идею предложил глава боровской администрации Илья ВЕСЕЛОВ, который увидел в подрастающем поколении потенциальных управленцев и выдвинул идею - знакомить молодежь с работой чиновников, так сказать, изнутри.

- Можно давать им задания, не требующие какой-то особенной квалификации, показывать им, как работает администрация, какие выполняет задачи. Нам нужно заранее продумывать кадровую политику, - сказал Илья Веселов.

БИЗНЕС-ИДЕЯ

Как подчеркнул глава администрации, полезность этой идеи в том, что молодые люди смогут заранее увидеть и оценить специфику такой работы и принять обоснованное решение в период выбора высшего учебного заведения. Илья Борисович считает, что такой опыт заинтересует ребят, и они обязательно в итоге вернутся в «родные пенаты».

- Главное, чтобы это было не в общем порядке, - продолжил Веселов. - Привлекать стоит активную молодежь, которая хорошо учится. Нужно подумать, как это можно сделать, чтобы был максимальный эффект.

Вторая идея, которую озвучил Веселов, видимо, вдохновленный первой удачной задумкой, - приглашать местных бизнесменов, так сказать, делиться опытом с подрастающим поколением.

- Молодежь в восемнадцать лет начинает задумываться, как им дальше жить и чем заниматься, - сказал Илья Борисович. - Так что в рамках встреч можно организовать общение с предпринимателями, чтобы они рассказали, каково это - быть бизнесменом, чтобы люди с опытом делились своими успехами и давали советы. Этот вопрос тоже нужно обмозговать.

В общем, если все пойдет так, как задумал Веселов, то есть шансы, что уже лет через пять-десять Боровский район пополнится молодыми и профессиональными управленцами и предпринимателями, которые не просто будут трудиться на благо своего муниципального образования, но и подвинут с насиженных мест тех, кто там засиделся.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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