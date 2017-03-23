23.03.2017

Жителям Боровска предложили добровольно отключиться



Проверка, которую «Калугаэнерго» провело в начале года на территории Боровского района, показала, что потери, ударившие по карману ресурсоснабжающей организации, во многом произошли по вине местных жителей, которые  внаглую воровали электричество. В Боровске администрация вступила в бой с такими гражданами, организовав на территории муниципалитета проверки по выявлению незаконных подключений к уличным электросетям города.

Однако, памятуя о том, что ничто так не смягчает наказание, как чистосердечное признание, администрация города обратилась к своим жителям с предложением добровольно заявить о своем незаконном подключении к линиям электроснабжения. Тем, кто решил испытать судьбу и понадеялся на авось, который пока не привел проверяющих к их двери, напомнили об ответственности за такое самоуправство вплоть до уголовной статьи (ч.1 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана...»), предусматривающей штраф до 300 тыс. рублей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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