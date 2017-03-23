Жителям Боровска предложили добровольно отключиться

Проверка, которую «Калугаэнерго» провело в начале года на территории Боровского района, показала, что потери, ударившие по карману ресурсоснабжающей организации, во многом произошли по вине местных жителей, которые внаглую воровали электричество. В Боровске администрация вступила в бой с такими гражданами, организовав на территории муниципалитета проверки по выявлению незаконных подключений к уличным электросетям города.
Однако, памятуя о том, что ничто так не смягчает наказание, как чистосердечное признание, администрация города обратилась к своим жителям с предложением добровольно заявить о своем незаконном подключении к линиям электроснабжения. Тем, кто решил испытать судьбу и понадеялся на авось, который пока не привел проверяющих к их двери, напомнили об ответственности за такое самоуправство вплоть до уголовной статьи (ч.1 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана...»), предусматривающей штраф до 300 тыс. рублей.