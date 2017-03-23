Ермолинский «Фокус»

Депутаты одобрили покупку автомобиля за миллион, сэкономленный на ремонте дорог.

На минувшей неделе стало известно, что депутаты г. Ермолино все, как один, поддержали идею приобретения для городской администрации нового автомобиля «Форд Фокус» стоимостью больше миллиона рублей. И, несмотря на то, что вопрос рассматривался в «разном», предварительное одобрение он уже получил.

«РОСКОШНОЕ» СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

С просьбой принять к сведению и впоследствии, возможно, разрешить «с барского плеча» приобрести для нужд властей новый автомобиль, перед депутатами выступила заместитель руководителя ермолинской администрации Наталья ПОЛЯКОВА. Предварительно народные избранники смогли ознакомиться с письмом за подписью главы, а Наталья Николаевна, в свою очередь, внесла ясность и рассказала подробнее для чего, собственно, так понадобился новый железный конь, когда в «стойле» и так наличествуют два.

Все дело в том, что имеющиеся транспортные средства, по мнению чиновников, пришли в тотальную негодность.

- У нас на данный момент на балансе администрации два автомобиля «Шевроле Нива», один мы приобрели в 2012-м году, второй нам выделила боровская администрация в 2015-м, - начала Наталья Николаевна. - Оба автомобиля полностью выработали свой срок службы. Наше транспортное средство имеет пробег в 256 тысяч километров, то, что досталось от Боровского района, - 263 тысячи. В прошлом году расходы на ремонт составили около четверти миллиона рублей, а в последнее время проблемы участились.

Кстати, подарок от боровской администрации уже был «выработанным», то есть ермолинским властям достался по факту сильно изношенный автомобиль, хотя его пробег не сильно превышает оный у машины, принадлежащей местным властям. Тем не менее, овчинка перестала стоить выделки, и чиновники задумались о приобретении нового транспортного средства для своих нужд.

Стоит отметить, что «Ниву» от районных властей планируют также передать дальше - одной из местных организаций. И хотя Наталья Николаевна призналась, что машина фактически сгнила изнутри, на предложение одного из депутатов вернуть ее обратно, скромно улыбнулась. В общем, авто все равно достанется одному из ермолинских учреждений и, скорее всего, станет такой же обузой. Но, возможно, там не так все плохо, раз движимое имущество не отправляют в утиль, а передают как красное знамя.

ПОКУПАЙ КАЛУЖСКОЕ!

Второй частью «Марлезонского балета», которая изобиловала эмоциями через край, стало озвучивание стоимости автомобиля и его марка. Выше мы уже раскрыли карты, но напомним, что для нужд администрации был выбран «Форд Фокус» стоимостью 1 млн. 100 тыс. рублей. Отметим, что такое решение - не случайно, ему предшествовали, как уверила Наталья Николаевна, долгие разговоры, поиск оптимального варианта, сравнения и так далее.

- Да за эти деньги три «Лады Ларгус» купить можно! Покупай калужское! - выкрикнул депутат Владимир БОДРОВ. - И на резину еще останется!

Эмоциональный порыв Владимира Викторовича решил поддержать другой народный избранник Борис КУДРЯШОВ, который заявил, что «Фольксваген Поло» всяко подешевле будет.

Огня добавил еще один депутат, Александр РАКОВИЧ, раскритиковавший аппетиты администрации и напомнивший о том, что канализацию в Ермолине делать не на что, а они машины покупают.

СИЛА СЛОВА

Но все споры моментально стихли после того, как Наталья Полякова уверила всех присутствующих, что ни копейки лишних бюджетных средств потрачено не будет.

- У нас на сегодняшний день заключен контракт с подрядчиком на благоустройство и на дороги, - сказала Наталья Николаевна. - Мы поговорили с ним, и, так как он был единственным на торгах, убедили его снизить стоимость работ на стоимость машины. На данный момент мы заключили допсоглашение - не снижая объема и качества работ, смогли уменьшить их цену.

Подобное объяснение настолько успокоило местных депутатов, что они выдохнули и решили - автомобиль нужен. Видимо, от радости, что бюджет «не похудеет», народные избранники начисто забыли о состоянии муниципальных дорог, по которым теперь кто-то будет колесить на новой машине.

Между тем, коллегам из соседних муниципалитетов наверняка захочется взять мастер-класс у ермолинской администрации, которая каким-то волшебным способом смогла «убедить» представителя частного бизнеса отработать в ущерб себе ради комфорта городских чиновников. И совсем непонятно, как представители народа теперь будут смотреть в глаза своим избирателям, которые, как показатель убогости дорог, по словам, прозвучавшим на том же совещании, не смогут в этом году пройти колонной «Бессмертного полка» из-за аварийного состояния улицы Гагарина.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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