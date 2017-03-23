В Балабанове пронумеруют деревья

В Балабанове планируют изменить подход к озеленению города. Об этом на совещании с депкорпусом на днях заявил глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ. В планах чиновника - подключить к работам по благоустройству городские предприятия, которые взамен на свое добровольное финансовое участие в этом деле смогут получить региональные налоговые льготы.

На сегодняшний день одно предприятие заявило о своей готовности включиться в озеленение муниципалитета. Точная сумма не определена и пока колеблется в интервале от 3 до 5 млн рублей.

Примечательно, что и само муниципально-коммерческое партнерство будет строиться по-новому. В частности, предприятие возьмет на себя обязанность по поиску подрядной организации и гарантийному обслуживанию каждого высаженного дерева сроком на год. Если саженец не приживется и погибнет, то следующей весной исполнитель работ обязан будет за свой счет заменить его. Со своей стороны, город готов взять на себя поиск производителя посадочного материала и дальнейшие хлопоты по сохранности зеленого фонда города.

Как было отмечено на совещании, администрация готовится составить реестр зеленых насаждений города, для чего каждому дереву присвоят персональный номер. Этим муниципалитет упростит себе работу не только по содержанию и сохранности городских деревьев, но и по взыскательной работе в случае их порчи или уничтожения со стороны граждан, слабо понимающих ценность озеленительной работы.

Помимо этого, Вячеслав Парфенов еще раз напомнил о своих планах привести сквер Победы в достойный вид. В числе прочих работ сити-менеджер запланировал снятие грунта и укладку на его месте рулонного газона.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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