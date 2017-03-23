23.03.2017

В Боровской администрации назначили новых начальников



На очередной рабочей планерке в администрации Боровского района, помимо обсуждения основных вопросов, чиновникам и средствам массовой информации были представлены новые сотрудники «Белого дома».

Так, должность заместителя главы администрации по социальным вопросам теперь занимает Алексей ГЕРАСЬКИН. Он сменил на этом посту Александра ГЛАДКОГО, который теперь будет руководить миграционным центром, открывающимся сейчас в Боровском районе. К слову, Алексей Васильевич прежде являлся директором школы №12 в городе Обнинске, так что ему как никому другому известны все проблемы вверенной сферы.

Глава боровской администрации Илья ВЕСЕЛОВ после торжественного представления нового сотрудника попросил своих коллег оказывать всевозможное содействие новичку, пока тот не войдет в курс дела.

- Важно доводить информацию в объективном свете и рассказывать о проблемных точках и планах. Предстоит достаточно большой фронт работ, особенно это касается ремонта образовательных учреждений дошкольного и школьного типа. Там сложилась неудовлетворительная ситуация, - подчеркнул Илья Борисович.

Еще одной кадровой перестановкой стало назначение пока еще нынешней заведующей правовым отделом в районной администрации Лидии АРЕШКИНОЙ исполняющей обязанности заместителя главы по земельным, имущественным и градостроительным вопросам. В эту должность Лидия Анатольевна вступит с 24 марта.

В завершение Илья Веселов пожелал своим коллегам удачного исполнения обязанностей.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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