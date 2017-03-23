23.03.2017

В Балабанове еще не построенный сквер обезопасят полусферами



В Балабанове администрация планирует уже к концу марта установить дорожные ограничители на въезде в один из дворов города. Таким образом муниципалитет намерен создать безопасные условия для пешеходов в зоне планируемого сквера. Территория для отдыха горожан с детьми появится на пустыре между бывшим Домом быта и домом №18.

Установка дорожного препятствия, которое окажется неприступным для легковых машин, но позволит проехать спецтехнике, также решит давнюю проблему жителей «гагаринских» домов №9, 7 и 5, которые несколько лет жалуются на сквозной проезд во дворе, не оборудованном пешеходным тротуаром. Благодаря полусферам, съезд с кабицинского хайвэя, которым часто в часы пик пользуются водители, дабы миновать длинные пробки на последующих поворотах, будет закрыт. Жители домов смогут проехать на свои парковочные места по другому дворовому проезду, который для «сквозных» автомобилистов не актуален. Пока же безопасность для пешеходов на проблемном участке пытаются обеспечить «лежачие полицейские».

 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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