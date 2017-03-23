Железнодорожники считают «воздушный» переход через железную дорогу в Балабанове благоустроенным

На минувшей неделе в Балабанове состоялось совещание по строительству наземного перехода через железную дорогу. Данный вопрос витает в воздухе уже несколько лет, и пока, кроме пустых планов и переписок, не принес ничего продуктивного.

Пытаясь приземлить решение наболевшей темы, глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ провел совещание, в котором приняли участие представители РЖД, депутаты Гордумы, а также экс-депутат Боровского района Николай ПАНИН, который многие годы ведет переписку с разными инстанциями по данной проблеме. Дабы не «рисовать вилами по воде», совещаться решили на месте - у перехода.

Стоит отметить, что. выразив готовность провести работы по реконструкции, представитель РЖД заявил: строить наземный переход рядом с оборудованным надземным - «нонсенс». Вероятно, такое заявление было сделано потому, что сами железнодорожники своим монументальным сооружением в Балабанове не пользуются. В противном случае им не пришло бы в голову говорить об удобстве верхнего пути, по которому перебраться через череду рельс старикам и родителям с колясками и маленькими детьми попросту невозможно.

В доказательство этого, пока внушительная группа участников встречи обсуждала возможные варианты взаимодействия, проходившие мимо жители останавливались и возмущались существующими сегодня условиями для пересечения жизненеопасного объекта. Прямо на глазах у комиссии старики с трудом взбирались по деревянным настилам наземного перехода, а родители вручную переносили коляски с детьми. На предложение воспользоваться «воздушным» переходом они отправляли туда тех, кто продолжает считать этот путь вполне удобным.

Между тем, пересекать рельсы ежедневно вынуждены сотни балабановцев, поскольку сразу три микрорайона города - улицы Коммунальная, Московская и Зеленая отрезаны от центральной части города железной дорогой. В числе пешеходов и несовершеннолетние дети, вынужденные пересекать потенциально опасный участок пути по дороге к прекрасному - музыкальной школе, расположенной в «отрезанном» ж/д микрорайоне.

Итог встречи пока остался в виде словесной договоренности. По ней, администрация города и РЖД поделят усилия по созданию условий для безопасного перехода. Планируется создать три зоны ожидания (с двух сторон дороги и в центре - у платформы), оборудовать переход световыми и звуковыми сигналами, установить забор со стороны ж/д, перекрыв дорогу любителям прыгать с платформы и бежать наперерез по рельсам, осветить территорию и благоустроить её.

Реализовать проект, который только должен появиться в этом году на бумаге, попытаются в 2018 году. Пока же представители РЖД пообещали отремонтировать существующий наземный переход: положить прорезиненные настилы и заасфальтировать развалившийся подход к железной дороге со стороны города. Кроме этого, железнодорожники капитально отремонтируют «воздушный» переход.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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