Николай Куракин: «Человек должен жить лучше!»

В предстоящие выходные в СП «Совхоз» Боровский» состоится опрос граждан по присоединению деревень Кабицыно, Белкино, Мишково и Маланьино к Обнинску. Этому волеизъявлению, которое, заметим, носит исключительно рекомендательный характер для итогового принятия решения, предшествовали многолетние раздумья и весьма стремительные события последнего месяца.

Обо всех плюсах и минусах этого вопроса размышлял и экс-глава администрации села, известный и авторитетный в районе деятель Николай КУРАКИН.

Его взгляд со стороны и понимание глубины темы заставляют забыть о противостоянии противников и сторонников присоединения и задуматься о куда более далеком будущем, чем неминуемое срастание с наукоградом.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ

- Николай Викторович, вы отдали управленческой работе двадцать пять лет, и последние восемь из них пришлись на руководство СП «Совхоз «Боровский». Это означает, что первые и последующие разговоры о возможном присоединении части земель поселения к Обнинску звучали еще при вас. Каково отношение к этой идее было, когда вы занимали должность главы администрации, и изменилось ли они сейчас?

- В период административной работы я был «против». Географически разрывать поселение на части - это казалось мне неправильным. Ведь с одной стороны остаются деревня Лапшинка и совхоз, а все остальные оказываются отрезаны. В такой ситуации управлять муниципалитетом непросто.

- Вы считаете, жители думают об этом?

- На самом деле людей волнует, чтобы льготы, которыми они сейчас пользуются, как жители села, - электроэнергия, налоги на землю и имущество, остались. А в каком населенном пункте они будут жить, не столь важно. Это проблема для сельского поселения.

- Вы имеете в виду налоги, которые уйдут в Обнинск вместе с четырьмя деревнями?

- Да. Мы очень много сил потратили на то, чтобы застройка в Кабицыно шла, и терять эти территории - значит, ударить по бюджету поселения.

- Но тема перераспределения территорий витала в области и районе порядка десяти лет. Думаю, каждый, кто был, как говорится, «в теме», прекрасно понимал, что рано или поздно это неминуемо произойдет - Обнинск расширит свои границы за счет соседних районов и Боровского в первую очередь. Не считаете, что необходимо было заранее переключиться на развитие других территорий совхоза, и туда привлекать потенциальных налогоплательщиков?

- Но у поселения практически нет своей земли. Вся она в частной собственности. Это паи, которые люди получали от государства, а потом перепродали. Так было и в Кабицыно: три предпринимателя скупили земли и занялись там строительством. Года через три такой же масштаб ожидает Комлево, а в Тимашово уже осваивают порядка 80-90 гектар.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

- Получается, что не все так плохо для сельского исполнительно-распорядительного органа, перспектива есть? А что касается людей, то они уже сегодня хотят пользоваться хорошими дорогами, коммунальными и социальными услугами...

- На мой взгляд, в поселении нет больших проблем. Освещение мы сделали ещё несколько лет назад, и сейчас просто надо вовремя менять лампочки. Дороги нормальные, вода есть. И если жители четырех деревень, на которые сегодня претендует Обнинск, с уходом в наукоград будут жить как минимум не хуже, то сказать то же самое об остальном населении совхоза «Боровский» нельзя. Не будет налогов - не будет денег на ремонт тех же дорог.

- Правильно, но получается, что сейчас Кабицыно - донор для всего совхоза. Разве справедливо лишать местное население за это права жить лучше и заставлять разделять со всеми аскетичное существование?

- В свое время администрация много сделала для того, что эта деревня стала такой, как сейчас. Чтобы один дом построить, надо кучу документов правильно собрать, а тут вон какой объем! У нас не было градостроительного отдела, сами учились: носы расшибали, но делали. Так что было время, когда и совхоз был донором для Кабицыно.

- Это тот случай, когда долги надо отдавать?

- Я считаю, что это должна делать администрация Обнинска. Ведь она получит практически благоустроенные территории. Дороги, газ, канализация - все есть. Их затраты на благоустройство будут минимальны.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

- Я правильно понимаю, что вы сформировали свое мнение о перераспределении земель, и вы - против?

- Нет, я - за! Я всегда за то, чтобы человек жил лучше. Надеюсь, в Обнинске более мощно будут развивать эти населенные пункты. Главное, чтобы прогресс не лишил нас столь необходимой связи с живым - лесом. Ведь наряду с опасением лишиться льгот, люди боятся потерять этот зеленый островок. А он нужен тому же Обнинску: в городе почти не осталось зеленой зоны.

Такая же проблема ожидает и Боровский район. Можете не сомневаться, лет через двадцать он сольется. И те поля, которые сегодня пустуют по обочинам дороги от Балабанова до Боровска, будут застроены. И если сейчас наши руководители не задумаются над тем, чтобы сохранить зеленые территории рядом с населенными пунктами, то наши внуки и правнуки не будут знать, как выглядят флора и фауна родного края.

P.S.

С 24 по 26 марта жители деревень Маланьино, Мишково, Белкино и Кабицыно смогут прийти на опросные пункты и выразить свое мнение по вопросу присоединения земель к Обнинску.

За время, отведенное на раздумья, каждый из них мог хорошенько поразмыслить на тему своего будущего и получить ответы на волнующие вопросы на сходах, которые прошли в каждом из населенных пунктов с участием представителей Обнинска. А нам остается только ждать итогов этого народного волеизъявления и следить за дальнейшими событиями.

Напоминаем, жители д. Кабицино смогут выразить свое мнение на участке №1 по адресу: ул. Алины Кабаевой, стр. 1. На участке №2 по адресу: д. Белкино, ул. Борисоглебская, д 86-Б, смогут проголосовать жители деревень Маланьино, Мишково и Белкино. Все три дня опросные участки будут открыты с 9.00 до 18.00.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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