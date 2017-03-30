Николай Галенков поскромничал и решил не участвовать во Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс на лучшую муниципальную практику, начиная с 2017-го, приобрел статус ежегодного. В его рамках городские и сельские поселения нашей необъятной Родины делятся своими достижениями, опытом и наработками. Основной целью мероприятия правительство считает выявление, поощрение и распространение примеров деятельности органов местного самоуправления. Боровский район, конечно же, участие в так называемом соревновании тоже не обошло.

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Недавно главам администраций городских и сельских поселений Боровского района «с верхов» пришло письмо с положением о конкурсе на лучшую муниципальную практику. Согласно ему руководители могут «выставить» свое поселение по нескольким номинациям и получить вполне материальные поощрения из федерального бюджета. В общем, вроде бы ничего сложного, если есть чем похвастать - почему бы и нет, однако большинство чиновников предпочли почему-то остаться в стороне.

Кстати сказать, чуть ли не единственным на данный момент, кто согласен попытать счастья и даже готовит представление, является глава администрации сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО. И, хотя Алексей Витальевич посетовал, что там «много писать», от своей идеи не отказался, так как видит в потенциальном выигрыше определенную выгоду.

Но Кривское оказалось не единственным населенным пунктом, которому есть чем похвастать на федеральном уровне. К таким еще можно отнести сельское поселение Совьяки, где имеется вполне приличный стадион, построенный за небольшие деньги.

ДОЖИВЕМ ДО 2018-ГО...

Между прочим, глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ даже несколько удивился, что в потенциальном списке участников он не заметил фамилии главы администрации Совьяков Николая ГАЛЕНКОВА.

- Николай Константинович мог бы со своим стадиончиком поучаствовать. Затратили минимум средств, и смотрите, как хорошо получилось, - предложил глава района. - Также хочу сказать, что конкурс вышел на правительственный уровень, будут поощрения от различных министерств. Чем смогу, я постараюсь помочь, поэтому давайте обсуждать.

Однако Николай Константинович, видимо, человек от природы не тщеславный, вежливо отказался от такого лестного предложения. Как считает глава, хвастать пока особо нечем. То, что есть стадион - не значит, что работа закончена. Ведь дальше в его планах благоустроить территорию вокруг, сделать там своего рода сквер для отдыха, поставить спортивные снаряды, чтобы молодежь могла не только мяч гонять, но и заниматься другими видами физической активности.

- Стадион еще не доделан, в следующем году, возможно, поучаствуем, - поскромничал Николай Галенков.

Тем не менее, у Николая Константиновича есть еще время, чтобы передумать. Ведь, выйдя на конкурс с уже имеющимся результатом и попутно рассказав о планах, он со всей вероятностью может занять призовое место, а значит, сделать для благоустройства гораздо больше.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;

обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других формах.

Глава администрации сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО:

Там очень хороший стадион и прекрасное поле, мало где такое есть. Был бы он поближе к нам, я бы сам часто туда ездил. Так что Николаю Константиновичу определенно стоит принять участие в конкурсе.

-Доброе дело-

Кстати сказать, за футбольной площадкой в Совьяках ухаживают сами жители, причем на безвозмездной основе. Как рассказал глава администрации Николай ГАЛЕНКОВ, рядом со стадионом живет «самый главный футболист и тренер» Сергей ЩЕРБИЙ, который зорко следит за тем, чтобы газон был всегда чист, а разметка нанесена.

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