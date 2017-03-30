Территорию у Поклонного Креста в деревне Колодези облагородят елями

Пять лет назад в окрестностях деревни Колодези сельского поселения Асеньевское был установлен Поклонный Крест в честь погибших в октябре 1812-го года воинов-казаков.

Появился он на этом месте благодаря российским казакам, областным и местным, а также администрации Боровского района, жителям деревни Колодези и служителям Пафнутьев-Боровского монастыря.

Отметим, что ранее на этом месте имелся памятный знак, о чем гласит заметка в областном госархиве, датированная 1903-м годом. Также согласно записям, крест простоял там до 30-40-х годов прошлого века. А затем, то ли время, то ли события тех лет уничтожили деревянную конструкцию. И только больше полувека спустя было принято решение вернуть все на круги своя.

К слову, найти точное место захоронения удалось при помощи местной жительницы Клавдии МУРИНОВОЙ, с точностью указавшей на участок земли, где ранее находился памятный знак.

Год спустя после торжественного открытия губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ распорядился сделать там кованую оградку.

В этом году администрация сельского поселения Асеньевское собирается продолжить работы по благоустройству Поклонного Креста. Как сообщил глава местной администрации Виктор ТИХОМИРОВ, как только выдастся хорошая погода, по периметру будут высажены ели, скорее всего, этим займутся уже в апреле. Также Виктор Николаевич подчеркнул, что за памятным знаком постоянно ухаживают, в том числе и жители деревни Колодези.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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