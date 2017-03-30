30.03.2017

В индустриальном парке «Ворсино» будут делать сверхтонкую плитку



В понедельник в Ворсино на территории индустриального парка состоялось торжественное открытие нового предприятия ООО «Ламинам Рус». Красную ленточку приехали перерезать глава ворсинской администрации Георгий ГУРЬЯНОВ и руководитель администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ.

Как отметил Георгий Иванович, новое предприятие будет заниматься производством сверхтонкой керамической плитки разнообразного дизайна. Вообще, главе администрации отрадно видеть, как территория его сельского поселения развивается, поэтому, в свою очередь, он пожелал руководству компании успехов в бизнесе.

- Мы готовы со своей стороны оказать всю необходимую поддержку организации, - заявил Георгий Гурьянов. - В принципе, с каждым из предприятий на территории парка у нас налажены сотрудничество и добрососедские отношения, так что, думаю, с этой компанией будет точно так же.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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