Алексей Максименко «зажег» Кривское, не потратив ни копейки из бюджета

Молодой и амбициозный глава администрации сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО в своей речи активно употребляет такие модные нынче термины, как «фандрайзинг» и «смарт-анализ».

Вот только вся прелесть в том, что Алексей Витальевич не просто играет словами, как жонглер булавами, а действительно понимает их суть и активно применяет в своей практике.

СПОНСОРЫ - НАШЕ ВСЕ

Для справки: фандрайзинг - привлечение денежных средств и иных ресурсов для реализации определенного проекта; смарт-анализ - подход к постановке работающих целей, обобщение имеющейся информации, установка приемлемых сроков работы и предоставление всем вовлеченным в процесс участникам ясных, точных и конкретных задач.

Как вспоминает Алексей Витальевич, заниматься «умным» анализом пришлось довольно долго, как ни крути, перелопатить тонны бумаг и документов - дело монотонное, рутинное и быстро утомляющее.

- Мы начали выбирать те задачи, которые стоит реализовать в ближайшее время, по степени приоритетности. Выстраивали своего рода лестницу, чтобы можно было спокойно идти от одного проекта к другому, - сказал Алексей Максименко.

Первой такой задачей стало уличное освещение в Кривском. То, что это потребует немалых бюджетных денег, было понятно сразу, поэтому Алексей Витальевич прибегнул к фандрайзингу - то есть нашел спонсоров, готовых абсолютно безвозмездно помочь сельскому поселению.

- Конечно, были проведены переговоры с руководителями местных кривских предприятий, но могу сказать, что все откликнулись довольно активно, - говорит глава администрации.

Одной из самых проблемных точек, нуждающихся в освещении, был въезд в Кривское. Как пояснил Алексей Витальевич, дело осложнялось крутым поворотом на девяносто градусов, который никогда не освещался.

- В этот угол очень часто «влетали», водители разгонялись по прямой и не успевали сбросить скорость. А сейчас за счет спонсоров мы произвели вырубку деревьев и сделали освещение, порядка трехсот метров, - сказал Алексей Максименко.

Благодаря фандрайзингу удалось собрать порядка шестисот тысяч рублей. Электрификация в сельском поселении Кривское не потребовала ни копейки средств из местного бюджета.

Забегая вперед, скажем, что уличное освещение продолжат делать и в этом году. И снова без привлечения денег из кривской казны.

ПОЧТИ ДАРОМ

На этот год планы у главы администрации не менее амбициозные. И если вспомнить успешность реализации прошлых, то сомневаться в том, что у него все получится, не приходится. Так, например, опасный поворот при въезде в Кривское, о котором мы говорили выше, продолжат доводить до ума.

Там не только будет светло, но еще и уютно - власти запланировали высадить клумбу и сделать адекватное двухстороннее движение. И да, снова за счет спонсоров. Как признался Алексей Витальевич, на кривские предприятия он нарадоваться не может, особенно замечателен тот факт, что руководителей не нужно «уламывать», они сами осознают важность благоустроенного поселения, места, где они работают и куда приезжают потенциальные деловые партнеры.

Помимо всего прочего, в этом году будет реализован еще один проект совместно с Министерством сельского хозяйства и районными сельхозниками. Совсем скоро у здания администрации появится парк!

- Проект уже готов, все предварительные стадии пройдены, осталась только реализация, - сказал Алексей Максименко.

Новый парк будет назван в честь скоропостижно скончавшегося главы сельского поселения Кривское Юрия Алексеевича Андрюшина.

При жизни Юрий Алексеевич сам мечтал увидеть зеленую зону возле здания администрации, и идея ее создания принадлежала именно ему. Также, как сказал Алексей Максименко, здесь, возможно, будет установлена мемориальная доска.

Также отметим, что среди прочих достижений, которыми можно и нужно гордиться, - наличие связи в сельском поселении! Во многие деревни пришел Интернет, также было налажено телефонное сообщение, тогда как еще в прошлом году с этим были проблемы.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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