30.03.2017

Полицейские просят боровчан не звонить мошенникам



В последнее время участились случаи мошенничества при помощи смс-оповещений. Об этом в начале недели предупредил представитель ОМВД по Боровскому району, рассказав о схеме, по которой действуют злоумышленники.

На номер граждан приходит сообщение о блокировке банковской карты, что влечет за собой приостановку пользования денежными средствами. В том же оповещении указывается телефон, по которому, якобы, следует звонить, чтобы решить вопрос с разблокировкой. И как только человек попадает на эту уловку, мошенники на другом конце провода начинают в процессе беседы «вытягивать» все необходимые сведения о карте владельца. После этого в считаные минуты деньги исчезают со счета доверчивого собеседника.

Полицейские напоминают основные меры безопасности, которые, в принципе, постоянно распространяют и сами банки: ни в коем случае нельзя звонить по сомнительным телефонам и сообщать кому-либо данные вашей персональной банковской карты. Для того чтобы успокоить себя и проверить возможные проблемы с электронными платежами, достаточно позвонить по телефону банка клиента, который всегда указан на пластиковой карте.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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